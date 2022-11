Les enfants peuvent rester actifs pendant les vacances grâce à nos programmes – Shaw Local

Les vacances d’hiver sont le moment idéal pour se ressourcer et se revigorer. Une variété de programmes au St. Charles Park District permettra aux enfants de tous âges de faire exactement cela.

Camps de danse

Le froid hivernal est la toile de fond idéale pour le mini camp de danse Frozen Friends le 27 décembre. Les 3 à 4 ans peuvent se déguiser, écouter des airs populaires, participer à un bricolage thématique, lire une histoire et danser aux côtés des membres de la famille.

Restez dans un état d’esprit festif avec le Holiday Hip Hop Dance Camp le 29 décembre. Destiné aux 5 et 6 ans, le programme encouragera les participants à venir dans un ensemble de vacances pour des mouvements de musique et de danse hip hop de vacances adaptés à l’âge ainsi que une fabrication.

Préparez le trône pour Princess Mini Dance Camps. Les enfants apprendront une routine de danse à thème digne d’une future reine et profiteront d’un métier royalement bon. Le camp pour les 5 et 6 ans a lieu le 28 décembre, tandis que le 4 janvier marque la date pour les princesses de 3 et 4 ans. Les costumes de princesse sont encouragés pour tous les participants.

Le camp de danse hip-hop du 3 janvier fait passer les choses au niveau supérieur pour les enfants de 8 à 11 ans. Tous les participants apprendront une danse chorégraphiée devant un public de parents. De plus, les danseurs feront un métier et profiteront ensemble de vidéos de danse hip hop familiales.

« Les mini-camps de danse sont un excellent moyen d’essayer quelque chose de nouveau ou de continuer à danser pendant les vacances d’hiver », a déclaré Rosie Edwards, superviseure des sports aquatiques, de la danse et de l’aventure pour le district du parc St. Charles. “Les mini camps saisonniers ne sont qu’une petite partie de ce que la St. Charles Dance Academy a à offrir à la communauté.”

Tous les programmes ont lieu au Pottawatomie Community Center, 8 North Ave.

Stage de tennis

Le camp de tennis Holiday Hitters vise à éliminer les conjectures du jeu des joueurs à l’aide d’un enseignement professionnel. Les joueurs recevront des commentaires sur les coups individuels au cours de cette offre. Le camp, qui est segmenté en groupes pour les personnes âgées de 4 à 18 ans, a lieu les 27 et 29 décembre au Norris Recreation Center, 1500 Dunham Road.

Camp multisports

En mettant l’accent sur le plaisir, le camp multisports donne aux enfants de 5 à 9 ans un aperçu plus complet d’une variété de sports, y compris le soccer, le baseball, le football et plus encore. Les instructeurs couvriront également l’importance du travail d’équipe et de l’esprit sportif, tout en travaillant sur la motricité et la coordination œil-main des joueurs. Le programme se déroule du 27 au 30 décembre au Sportsplex, 1400 Foundry Street.

Journées nature sans école

La nature offre une éducation toute l’année. Pendant les journées de la nature sans école, le centre de découverte Hickory Knolls offrira des programmes guidés en plein air qui permettront une exploration du monde naturel. De petits groupes d’enfants âgés de 5 à 12 ans passeront la journée à découvrir différents animaux, à faire de la randonnée dans les zones naturelles du centre et à créer des objets d’artisanat thématiques. Aucune journée scolaire de la nature n’a lieu du 28 au 30 décembre.

“Les enfants qui participent à notre journée de la nature sans école pourront guérir leur fièvre de la cabane en passant du temps à l’extérieur et, espérons-le, même en jouant dans la neige”, a déclaré Emily Shanahan, superviseure des programmes de nature.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire, visitez www.stcparks.org/register.