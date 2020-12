Comme beaucoup d’autres en 2020, le Père Noël travaillera beaucoup plus à domicile.

Au milieu de la distanciation sociale et d’autres précautions pour ralentir la propagation du coronavirus, de nombreuses festivités de Noël sont en cours d’ajustement. Les visites du Père Noël ne font pas exception. Mais cela ne veut pas dire que le Père Noël enlève l’année.

Bien que les enfants ne puissent pas s’asseoir sur ses genoux, Saint Nick est toujours là pour entendre les souhaits de Noël et prendre des photos – ou des captures d’écran, dans certains cas. Voici comment diverses entreprises permettent aux enfants de rencontrer le Père Noël pendant une pandémie, tout en les protégeant (ainsi que Kriss Kringle) du COVID-19.

1. En personne, mais pas de près

Malgré la pandémie, de nombreuses entreprises ramènent le Père Noël dans les magasins cette année. Mais ils font tout ce qu’ils peuvent pour assurer la sécurité du vieil homme joyeux, notamment en ne permettant pas aux enfants de s’asseoir sur ses genoux, qu’ils aient été méchants ou gentils.

Les enfants diront plutôt au Père Noël ce qu’ils veulent pour Noël à 6 mètres de distance et parfois derrière une feuille de plexiglas. Le Père Noël et ses visiteurs peuvent avoir besoin de porter un masque facial, même lorsqu’ils posent pour des photos. Certains magasins mettront de faux coffrets cadeaux et autres décorations devant Saint Nick pour empêcher les enfants de se charger vers lui.

Les autres mesures de sécurité comprennent les réservations en ligne pour réduire les files d’attente, les travailleurs essuyant les ensembles décorés de vacances et le désinfectant pour les mains en abondance. Les heures du Père Noël sont également réduites pour lui donner une pause dans la foule.

L’opérateur de centres commerciaux CBL, qui a déposé son bilan le mois dernier, amène le Père Noël dans près de 60 centres commerciaux cette année. La société a décidé de ne pas utiliser une barrière en plexiglas car elle ne semblait pas correcte sur les photos. Mais le Père Noël sera socialement éloigné et portera un masque facial. Il peut également mettre un écran en plastique pour protéger son visage.

Le propriétaire du centre commercial Brookfield a commencé à planifier en avril des visites en personne du Père Noël dans 130 de ses centres commerciaux. Il a opté pour des traîneaux et des coffrets cadeaux où les visiteurs peuvent s’asseoir loin du Père Noël. Dans l’un de ses centres commerciaux, The SoNo Collection à Norwalk, Connecticut, un morceau de plexiglas rond sera placé devant le Père Noël, ce qui donne l’impression qu’il est à l’intérieur d’une boule à neige.

Bass Pro Shops propose également des visites sans contact avec le Père Noël, qui est assis derrière une feuille de plexiglas et est accompagné d’elfes en masques faciaux, qui prennent la température des enfants et essuient le plexiglas après chaque visite. De plus, les enfants doivent prendre rendez-vous à l’avance pour rencontrer le Père Noël.

Des photos avec le Père Noël sont offertes à toutes les expériences ci-dessus.

2. Chat vidéo avec le Père Noël

Si vous ne souhaitez pas emmener vos enfants vivre une expérience du Père Noël en personne, il existe de nombreuses façons de se connecter virtuellement au pôle Nord.

En plus d’amener le Père Noël dans plus de 700 centres commerciaux, Cherry Hill Programs proposera des appels Zoom avec lui pour la première fois de ses 60 ans d’histoire. Brookfield s’est associé à la société virtuelle du Père Noël JingleRing, donnant aux gens un moyen de discuter avec le Père Noël depuis la maison. Selon le site Web de JingleRing, pour 24,95 $, les clients peuvent rencontrer le Père Noël ou Mme Claus en direct, dans une expérience virtuelle via «North Pole TV».

Grâce à Santa – The Experience, les clients qui réservent un créneau horaire seront guidés par cinq scènes guidées par un elfe, avant un chat vidéo en direct de 5 minutes avec le Père Noël. Le formulaire de réservation comprend la possibilité de partager des informations telles que le nom de votre enfant, l’âge, la liste de souhaits de Noël et un moment amusant de cette année, afin que le Père Noël puisse personnaliser le chat. Les prix varient de 34,95 $ à 79,95 $, selon le créneau réservé.

Chit-Chat with Santa propose également un appel vidéo de 10 minutes avec le Père Noël et une heure du conte de 15 minutes avec Mme Claus, au coût de 35 $ chacun. Pour chaque appel en direct, l’entreprise versera 1 $ à l’un des quatre organismes de bienfaisance présélectionnés au choix de la famille. Il s’agit de l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude, des œuvres de bienfaisance du Manoir Ronald McDonald, de l’ASPCA et de Shepherd’s Hope. Les lecteurs de USA TODAY peuvent utiliser le code SANTAUSA pour bénéficier de 20% de réduction sur leur Chit-Chat avec Spurchase. Le code n’a pas de date d’expiration et peut être utilisé une fois par foyer.

Des photos avec le Père Noël, sous forme de captures d’écran ou d’images numériques, sont proposées à toutes les expériences ci-dessus.

Airbnb propose un service similaire cette année. La société de location proposera des rencontres en langue des signes et à l’heure du conte. Les détails de chaque expérience du Père Noël sur Airbnb sont à la discrétion de l’hôte, y compris si les photos sont autorisées.

3. Un message enregistré

Si une expérience en direct est trop difficile à intégrer dans votre emploi du temps, le Père Noël envoie également des messages vidéo. Les enfants n’auront pas de photo avec Père Noël sur cette route, mais ils auront toujours ce sentiment magique qui vient d’entendre sa voix existe.

Un message vidéo personnalisé de 60 à 90 secondes de M. ou Mme Claus coûte 20 $ via Chit-Chat avec le Père Noël. JingleRing propose également des messages personnels pré-enregistrés du Père Noël, pour 19,95 $ chacun, tout comme It’s the Real Santa, pour 44,95 $.

De plus, de nombreux artistes du père Noël travaillent en freelance sur le site Web de vidéo-gramme Cameo.

Contribution: Joseph Pisani, Associated Press