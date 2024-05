Les enfants peuvent augmenter les taux de vaccination en éduquant leurs grands-parents

Dans une étude récente publiée dans Vieillissement natureldes chercheurs ont mené un essai clinique randomisé (ECR) pour déterminer si une intervention d’éducation sanitaire proposée aux étudiants chinois augmenterait les vaccinations de rappel contre le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2) chez leurs grands-parents.

Étude: Influence des petits-enfants sur la vaccination contre le COVID-19 chez les personnes âgées en Chine : un essai contrôlé randomisé en groupes parallèles. Crédit d’image : fizkes/Shutterstock.com

Arrière-plan

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) a eu un impact significatif sur les personnes âgées, ce qui en fait le groupe à risque le plus élevé d’hospitalisation, d’admission en soins intensifs et de mortalité. La vaccination réussit, même si la variété Omicron a diminué, ce qui nécessite des recommandations de dosage de rappel.

Malgré la gratuité des vaccinations et les conseils de santé publique, la réticence à la vaccination est répandue en Chine, en particulier parmi les personnes âgées. De nouvelles mesures sont nécessaires pour atténuer les hésitations et promouvoir la vaccination de rappel.

Les chercheurs associent les recommandations des membres de la famille à des taux de vaccination plus élevés, et les petits-enfants d’âge universitaire peuvent encourager la vaccination parmi les membres de la famille.

À propos de l’étude

Dans la présente étude, les chercheurs ont évalué l’efficacité de la vaccination de rappel contre le SRAS-CoV-2 chez les grands-parents âgés de ≥ 60 ans à l’aide d’une intervention éducative dispensée à leurs petits-enfants de ≥ 16 ans en Chine.

Les chercheurs ont recruté des volontaires entre le 1er et le 22 septembre 2022. L’ECR comprenait des étudiants de Chine continentale âgés de 16 à 35 ans, avec au moins un grand-parent vivant éligible âgé de ≥ 60 ans qui a terminé la première série de vaccinations contre le COVID-19 mais n’a pas reçu. une dose de rappel et étaient disposés à persuader leurs grands-parents d’obtenir des vaccins de rappel.

Les chercheurs ont éliminé les enfants dont les grands-parents avaient reçu un rappel du vaccin contre le SRAS-CoV-2 entre l’évaluation initiale et la randomisation.

Le critère d’évaluation principal était le taux de vaccination de rappel contre le SRAS-CoV-2 chez les grands-parents. Les résultats secondaires de l’étude étaient les attitudes et les intentions des grands-parents à l’égard de la dose de rappel.

Les chercheurs ont randomisé 202 étudiants dans un rapport de 1:1 pour recevoir l’intervention éducative sur la santé en ligne avec 14 rappels SMS quotidiens (188 grands-parents) ou le groupe témoin comprenant 187 grands-parents. Les étudiants ont signalé le statut de rappel vaccinal de leurs grands-parents au début de l’étude et après trois semaines.

La campagne d’éducation sanitaire, construite à l’aide du paradigme connaissances, attitudes et pratiques (CAP), a abordé l’épidémiologie, la politique, l’efficacité, le profil de sécurité, les indications, les contre-indications et les précautions relatives à la vaccination contre le COVID-19 chez les personnes âgées en Chine.

Le programme a été proposé aux participants via des pages Web interactives, avec des questions permettant d’évaluer leur compréhension et leur intérêt.

Les analyses principales étaient par protocole (PP) et en intention de traiter (ITT), avec des modèles avec des erreurs types robustes.

L’équipe a mené des analyses de sous-groupes pour évaluer les impacts de l’intervention stratifiés selon l’âge, le sexe, le domicile, l’éducation, la cohabitation passée avec les petits-enfants et les comorbidités des grands-parents, ainsi que des analyses de sensibilité à l’aide d’équations d’estimation généralisées (GEE).

Résultats

Les grands-parents du groupe d’intervention étaient plus susceptibles de recevoir le rappel du vaccin que les témoins [intervention, 31% (45/147); control, 17% (26/154); risk ratio (RR) of 2.0].

Dans l’analyse selon le protocole, l’attitude des grands-parents à l’égard de la dose de rappel a augmenté de manière significative parmi les grands-parents des bénéficiaires de l’intervention (de 4,9 à 5,3, changement = 0,4), et une légère augmentation a été détectée parmi ceux du groupe témoin (de 5,0 à 5,3). 5,1, changement = 0,1).

Les grands-parents du groupe d’intervention ont montré des modifications plus statistiquement significatives des évaluations d’attitude entre le départ et le suivi que celles des groupes témoins. Les grands-parents du groupe d’intervention ont montré une augmentation statistiquement significative de leur intention de recevoir le rappel de vaccination (de 5,0 à 5,4, changement = 0,4).

Les grands-parents du groupe témoin n’ont montré qu’une légère augmentation (de 5,1 à 5,2, changement = 0,1). Les changements dans l’évaluation de l’intention étaient également considérablement plus élevés parmi les grands-parents du groupe d’intervention que chez les grands-parents du groupe témoin.

Les résultats de l’analyse ITT étaient identiques à ceux de l’analyse PP et les analyses de sensibilité ont produit des résultats compatibles avec les analyses PP et ITT.

Dans une analyse de sous-groupe par modélisation GEE, le programme d’intervention éducative s’est avéré plus efficace pour les grands-parents âgés de 60 à 69 ans.

L’intervention s’est avérée plus efficace pour les grands-parents souffrant de maladies chroniques lors de l’application de la modélisation GEE à l’analyse selon le protocole. Les effets des maladies chroniques n’étaient pas significatifs dans l’analyse ITT, comme dans une modélisation robuste de l’erreur type.

Conclusions

Les résultats de l’étude ont montré qu’une intervention éducative destinée aux étudiants a amélioré la vaccination de rappel contre le SRAS-CoV-2 chez les grands-parents en Chine, en particulier chez ceux âgés de 60 à 69 ans.

Les résultats indiquent que les gouvernements peuvent combattre la réticence à l’égard des vaccins en mobilisant les jeunes, en particulier les étudiants ayant de meilleures connaissances en matière de santé, pour persuader les membres plus âgés de la famille de recevoir le vaccin contre la COVID-19.

Les étudiants peuvent utiliser les liens intergénérationnels pour convaincre les grands-parents d’approuver la vaccination, en citant les devoirs familiaux, les valeurs similaires, les relations personnelles solides et les liens émotionnels.

La fonction de contrôle social des membres de la famille décourage les comportements à risque. Des recherches plus approfondies avec des échantillons plus grands et des suivis plus longs sont nécessaires pour valider les résultats de l’étude.

Des études futures pourraient déterminer l’efficacité de rappels moins fréquents et étudier les caractéristiques qui augmentent ou réduisent l’efficacité des tactiques de messagerie intergénérationnelle.