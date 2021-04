Les ENFANTS passent plus de temps à diffuser en continu qu’à regarder la télé traditionnelle pour la première fois, selon une étude.

L’année dernière, les enfants ont passé 11 heures et 19 minutes chaque semaine à regarder des vidéos et des programmes en ligne.

Les enfants passent plus de temps à diffuser en continu qu’à regarder la télé traditionnelle pour la première fois, selon une étude Crédit: Alamy

En revanche, ils ne passaient que six heures et 54 minutes par semaine à se connecter à la télévision en direct.

Le temps consacré à regarder des services de streaming tels que Netflix, Now TV et Amazon Prime Video est passé de sept heures et 49 minutes en 2019.

Un rapport du régulateur Ofcom sur les habitudes numériques du Royaume-Uni a déclaré que de nombreux enfants avaient plus de temps libre alors que les écoles fermaient et que les activités de loisirs et sportives étaient limitées dans les verrouillages.

Les parents ont également admis qu’il était plus difficile de contrôler le temps d’écran, avec 40 pour cent des enfants de 5 à 15 ans et près d’un tiers d’enfants d’âge préscolaire en difficulté.

Mais les deux tiers ont déclaré qu’Internet avait aidé leur enfant à acquérir une nouvelle compétence, tandis que la moitié ont déclaré que cela aidait les amis.

L’Ofcom a constaté que le nombre de foyers sans accès à Internet était passé de 11% en mars dernier à 6%.

Yih-Choung Teh, d’Ofcom, a déclaré: «Pour beaucoup, le verrouillage laissera un héritage durable d’amélioration de l’accès en ligne et d’une meilleure compréhension numérique.»