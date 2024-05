Les enfants ont leurs règles plus tôt, selon une étude. Voici ce que cela signifie pour leur santé

CNN

Les jeunes générations ont leurs premières règles plus tôt et le temps nécessaire pour devenir régulières évolue, ce qui pourrait indiquer des problèmes de santé ultérieurs, selon une nouvelle étude.

« Parmi les individus nés entre 1950 et 2005, nous avons constaté que les jeunes générations commençaient leurs premières règles (ménarches) plus tôt et que le temps nécessaire pour que leurs règles deviennent régulières augmentait également », a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr Zifan Wang, chercheur postdoctoral. chercheur à la TH Chan School of Public Health de l’Université Harvard, dans un courrier électronique.

Le étude, publiée mercredi dans JAMA Network Open, a examiné les données de plus de 70 000 participantes qui ont répondu à des sondages dans le cadre de l’Apple Women’s Health Study, qui est une recherche à long terme sur les cycles menstruels utilisant les données de l’application mobile Apple Health.

Les données ont été collectées numériquement, en s’appuyant sur les personnes qui devaient elles-mêmes déclarer les informations en fonction de leurs souvenirs de menstruations précoces, limitant ainsi les résultats, a expliqué Wang. Mais autres recherches a documenté la tendance dans premiers cycles menstruels en commençant à des âges plus précoces au fil du temps.

Dans la dernière étude, les chercheurs ont comparé les tendances concernant l’âge des premières règles et le temps nécessaire pour que les menstruations deviennent régulières selon les groupes d’âge, a expliqué Wang. Ils ont constaté que les tendances étaient encore plus fortes chez les personnes issues de groupes minoritaires raciaux et ethniques et/ou de statut socio-économique inférieur.

« C’est important parce que des règles précoces et irrégulières peuvent signaler des problèmes physiques et psychosociaux plus tard dans la vie », a déclaré Wang, « et ces tendances peuvent contribuer à l’augmentation des problèmes de santé et des disparités aux États-Unis. »

La menstruation est comme un signe vital, a déclaré le Dr Eve Feinberg, professeur agrégé d’obstétrique et de gynécologie à la Feinberg School of Medicine de l’Université Northwestern à Chicago. Elle n’a pas participé à la recherche.

« Vous voulez vous assurer que le corps est réglementé », a déclaré Feinberg. « Et lorsque les cycles ne sont pas réguliers, c’est généralement le signe que quelque chose d’autre peut se produire. »

Les scientifiques et les prestataires de soins de santé savent déjà que des règles précoces et un temps de régulation des cycles plus long sont associés à de mauvais effets sur la santé, notamment aux maladies cardiovasculaires et au cancer, a déclaré Wang.

Plus les gens ont des cycles menstruels irréguliers, plus ils peuvent être exposés à un déséquilibre entre deux hormones importantes : l’œstrogène et la progestérone, a déclaré Feinberg.

L’œstrogène signale la croissance, tandis que la progestérone signale l’arrêt de cette croissance, a-t-elle ajouté. Pour prévenir des maladies telles que le cancer de l’utérus, vous devez recevoir les signaux nécessaires pour démarrer et arrêter la croissance.

Théoriquement, des expositions plus longues aux œstrogènes sans un bon équilibre de progestérone pourraient entraîner une augmentation des cancers de l’endomètre et des problèmes de fertilité à l’avenir, a-t-elle déclaré.

Et une période précoce en elle-même peut poser des problèmes, a ajouté Feinberg.

Pour un enfant de 8 ans en pleine puberté, il y a souvent un décalage entre l’âge mental et physique de l’enfant, a-t-elle déclaré.

La question suivante est : pourquoi ces tendances menstruelles changent-elles ?

Des périodes plus précoces pourraient être associées à un indice de masse corporelle (IMC) élevé pendant l’enfance, a déclaré Wang.

« Cela implique que l’obésité infantile, qui est en augmentation aux États-Unis, pourrait contribuer à ce que les gens aient leurs règles plus tôt », a ajouté Wang.

La cause pourrait également être d’autres facteurs environnementaux tels que la nutrition ou la prévalence des microplastiques, a déclaré Feinberg, ajoutant qu’une enquête plus approfondie était nécessaire.

Des recherches supplémentaires peuvent aider les médecins à mieux conseiller les personnes concernant leurs menstruations et à reconnaître l’impact sur la santé de leurs patientes, a déclaré l’un des chercheurs principaux de l’étude, le Dr Shruthi Mahalingaiah, professeur adjoint de santé environnementale, reproductive et féminine à la TH Chan School of Public de Harvard. Santé.

Les médecins devraient évaluer les enfants ayant des règles précoces ou une longue durée de cycles irréguliers pour s’assurer qu’il n’y a pas de problème sous-jacent, a déclaré Feinberg.

« Parfois, même l’utilisation de pilules contraceptives à un âge plus précoce pour aider à une exposition plus précoce à la progestérone… peut donner un peu plus de contrôle sur le cycle et peut éventuellement être protectrice », a-t-elle déclaré. « Mais je pense que la clé est probablement de vraiment comprendre ce qui motive cela et d’en identifier la cause profonde. »