Les enfants nouvellement arrivés au Canada sont confrontés à des risques chroniques pour leur santé. Voici comment ces chercheurs espèrent aider

Malgré tous ses efforts, Momina Reza découvre qu’il est difficile d’inciter ses enfants à être actifs et à manger des aliments sains.

L’un des principaux obstacles pour cette mère célibataire qui a quitté le Pakistan pour s’établir au Canada il y a près de sept ans est le coût.

« Je pose des questions sur les différents programmes et leurs prix, ils sont élevés pour moi et je ne peux donc pas me le permettre », a déclaré Reza, qui vit dans le quartier Riverdale de Hamilton, en Ontario.

Reza dit que ses garçons de 11 et 5 ans « se portent bien », mais elle reconnaît que c’est une « lutte » pour leur permettre de manger des aliments nutritifs.

Et pour d’autres immigrants comme elle, Reza affirme que les barrières linguistiques et les longues heures de travail peuvent également empêcher les parents d’encourager leurs enfants à participer à des activités parascolaires.

De tels obstacles contribuent probablement aux problèmes de santé observés chez les enfants nouvellement arrivés, explique la Dre Gita Wahi, pédiatre à l’Hôpital pour enfants McMaster à Hamilton, en Ontario.

Grâce à sa pratique, Wahi dit avoir remarqué qu’un nombre croissant d’enfants nouveaux arrivants reçoivent un diagnostic d’obésité et de diabète de type 2.

« Ce que nous avons constaté en ce qui concerne spécifiquement l’obésité infantile, c’est que les enfants nouveaux arrivants présentent souvent, à leur arrivée, des taux d’obésité plus faibles et, avec le temps, les taux d’obésité augmentent jusqu’au taux actuel de la population canadienne », a-t-elle déclaré.

Et elle n’est pas la seule à le souligner.

Au cours des dernières années, recherche émergente a découvert que les enfants immigrants au Canada développent des problèmes de santé chroniques à l’âge adulte en raison de leurs circonstances de vie.

Des recherches canadiennes antérieures ont mis en évidence un effet immigrant en bonne santé c’est-à-dire lorsque la santé d’un immigrant se détériore après son arrivée et son installation dans son nouveau pays.

La Dre Sonia Anand, professeure de médecine à l’Université McMaster à Hamilton, en Ontario, dirige SCORE!, un programme d’intervention visant à prévenir les maladies chroniques chez les enfants arrivant d’autres pays. Elle espère éventuellement créer un programme qui réduira les obstacles pour les familles de nouveaux arrivants et donnera la priorité à la santé de leurs enfants. (Turgut Yeter/CBC News)

On ne sait pas si cela se produit également chez les enfants qui arrivent au Canada en provenance d’autres pays, mais les chercheurs affirment qu’il y a tendances qui indiquent une mauvaise santé chez certains jeunes immigrants.

« Lorsque les enfants et les familles arrivent au Canada, nous disposons d’une fenêtre pour avoir un impact et, espérons-le, prévenir les complications liées à l’obésité », a déclaré Wahi à CBC News.

La Dre Sonia Anand, professeure de médecine à l’Université McMaster, qualifie d’« observation alarmante » le fait que les enfants nouvellement arrivés issus de diverses origines raciales développent des maladies chroniques chez l’adulte, comme le diabète.

« Si vous souffrez d’une maladie chronique dans votre enfance, qui aura un impact sur votre santé future et réduira probablement votre espérance de vie, je considère donc qu’il s’agit d’un problème urgent », a-t-elle déclaré.

Anand dit que certains des facteurs de risque comprennent l’origine raciale de l’enfant, le statut socio-économique de sa famille, l’accès à des aliments nutritifs et le niveau d’activité physique.

Un nouveau programme visant à améliorer la santé des enfants

Aider les familles immigrantes à se connecter avec la nature et à donner la priorité à l’exercice est au cœur de SCORE! — un nouveau programme d’intervention qu’Anand développe actuellement avec une équipe de chercheurs de l’Université McMaster.

« Plutôt que de traiter les enfants atteints de maladies chroniques, nous essayons de développer des interventions qui permettront de prévenir ces maladies chroniques », a déclaré Anand, chercheur principal du projet.

SCORE! lancé en avril l’année dernière et en est encore à la phase de conception initiale, qui consiste à connaître les besoins des nouveaux immigrants et à tester des solutions.

La phase pilote se concentre sur 75 enfants du quartier Riverdale de Hamilton.

Les chercheurs ont choisi la communauté de Riverdale parce qu’environ la moitié de ses résidents s’identifient comme une minorité visible comme l’Asie du Sud et le Moyen-Orient. Un quart des résidents ont également immigré au Canada au cours des 20 dernières années et un quart s’identifient comme ayant un faible revenu, selon Statistique Canada.

Aucune donnée n’étant collectée sur les enfants inscrits, les chercheurs ont déclaré qu’ils ne savaient pas si l’un d’entre eux souffrait actuellement d’obésité ou de diabète de type 2. Mais les chercheurs savent, sur la base des données démographiques de la communauté, qu’ils courent un risque de problèmes de santé futurs.

Jiya Sharma, 13 ans, est l’un des 75 enfants participant au programme SCORE ! Elle dit qu’elle peut passer jusqu’à 14 heures par jour à regarder des écrans. (Turgut Yeter/CBC News)

Et ce qu’ils entendent, c’est que les enfants ont tendance à passer plus de temps à regarder des écrans qu’à être physiquement actifs.

« Souvent, je regarde simplement la télévision, je vais parfois au parc », a déclaré Jiya Sharma, 13 ans, l’une des participantes.

« Je ne possède pas de téléphone, mais je passe beaucoup de temps sur ma tablette et la télévision. »

Sharma a déclaré à CBC News que selon le jour, elle pouvait passer de 10 à 14 heures devant un écran.

Jusqu’à présent, dans le cadre du programme, des enfants comme Sharma ont participé à des activités estivales comme jouer au football et au tennis, tout en étant sensibilisés à la nature en visitant un jardin communautaire et en explorant les zones de conservation de Hamilton.

Anand dit qu’en plus des barrières financières et linguistiques, ils découvrent également d’autres problèmes rencontrés par les familles.

En particulier, elle dit que les familles vivant en appartement ont du mal à accéder aux espaces verts et que les parents ont du mal à trouver comment inscrire leurs enfants à des activités parascolaires.

Et bien qu’il existe des programmes communautaires destinés à aider, il n’y a pas suffisamment de services axés sur la santé des enfants, selon Lily Lumsden, directrice des services aux immigrants et à la jeunesse du YMCA de Hamilton-Burlington.

L’attrait des aliments malsains

Au cours d’une année moyenne, Lumsden affirme que le YMCA de Hamilton peut soutenir environ 7 000 à 8 000 nouveaux arrivants dans le cadre de tous ses programmes.

« Nous travaillons beaucoup avec des adolescents nouveaux arrivants, donc quand ils viennent au Canada, ils veulent être Canadiens et donc quand il s’agit de nourriture et de choix alimentaires, ils veulent aller chez McDonalds et acheter ce hamburger à 1 $ ou ce Whopper du mercredi », a déclaré Lumsden, faisant référence à à une promotion Burger King.

Elle a ajouté que la famille pourrait avoir accès à des aliments qu’elle n’avait pas chez elle.

« Cela peut créer des problèmes de santé qu’un organisme d’établissement comme nous n’a pas les ressources nécessaires pour y faire face », a-t-elle déclaré.

Lumsden a ajouté que les services destinés à ces communautés doivent également avoir une compréhension culturelle des choix alimentaires et des comportements d’exercice qui leur sont typiques.

Les enfants font partie du SCORE ! Le programme joue à un match de football – l’une des activités organisées par les chercheurs les encourage à être plus actifs physiquement. (Turgut Yeter/CBC News)

Pour cette raison, Lumsden se dit impatient de travailler aux côtés de SCORE ! et aider à créer davantage de programmes informés par les personnes qu’ils essaient d’aider.

« Cela permet aux nouveaux arrivants de passer du temps concentré avec des gens qui peuvent faire une différence et d’avoir des conversations sur leur quartier, car parfois ces conversations et ces commentaires se perdent », a-t-elle déclaré.

Les chercheurs veulent créer la « boîte à outils ultime »

La première phase de SCORE! devrait durer jusqu’en mars 2024, après quoi Anand dit qu’ils commenceront à évaluer les interventions en attendant un financement supplémentaire de l’Agence de la santé publique du Canada.

« Nous découvrons un certain nombre d’obstacles et essayons de les éliminer et de voir ce qui pourrait fonctionner dans la communauté », a-t-elle déclaré.

Anand dit qu’ils mesureront le succès des interventions en rassemblant des informations sur la façon dont les enfants estiment que leur bien-être a été affecté.

L’objectif final de ce projet, selon Anand, est de créer un programme pour les familles de nouveaux arrivants qui réduira les obstacles et donnera la priorité à la santé des enfants.

L’espoir est que le projet pilote créera « la boîte à outils ultime permettant aux villes de se préparer à l’arrivée des nouveaux arrivants », explique Anand.