Les « enfants normaux » poursuivent les pays en justice pour le climat

Une affaire portée par six jeunes Portugais, accusant 32 pays européens de ne pas en faire assez pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, sera entendue cette semaine.

Il s’agit de la première affaire climatique entendue par la Cour européenne des droits de l’homme concernant les droits des jeunes.

S’ils gagnent, la décision du tribunal serait « juridiquement contraignante » pour les gouvernements.

Claudia Agostinho a décidé qu’elle devait faire quelque chose lorsqu’elle a vu sa maison « couverte de cendres » à cause des incendies de forêt meurtriers qui ont ravagé le centre du Portugal.

L’infirmière de 24 ans fait partie des six jeunes âgés de 11 à 24 ans qui poursuivent 32 pays devant la Cour européenne des droits de l’homme pour leur inaction sur le climat.

« C’était effrayant », se souvient Agostinho, qui était adolescente lorsque les incendies qui ont tué plus de 100 personnes en 2017 sont arrivés à sa porte.

« C’est cette peur et cette anxiété qui m’ont poussée à agir », a-t-elle déclaré, insistant sur le fait que les incendies de forêt qui ravagent chaque année de vastes étendues du Portugal sont une conséquence directe du changement climatique.

Une autre des six personnes, Sofia Oliveira, a déclaré que les catastrophes qui se répètent sans cesse lui donnent envie de « fuir ce monde ».

« Le tribunal a beaucoup de pouvoir et nous voulons que notre voix soit entendue », a déclaré le jeune homme de 18 ans originaire de la banlieue de Lisbonne.

« Nous voulons pousser les gouvernements à agir. »

L’affaire historique portée par les six jeunes Portugais, qui sera entendue par le tribunal de Strasbourg le 27 septembre, accuse 32 pays européens de ne pas en faire assez pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

« Des affaires ont déjà été portées par des jeunes concernant le changement climatique devant d’autres tribunaux, mais c’est la première à être entendue par la Cour européenne des droits de l’homme concernant les droits des jeunes », a déclaré Gerry Liston, avocat au sein du tribunal britannique. Le Réseau mondial d’action juridique (GLAN), qui les représente.

« Des solutions existent »

Et les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. S’ils gagnent, la décision du tribunal serait « juridiquement contraignante » pour les gouvernements, a ajouté Liston.

Au début, c’est l’avocate et bénévole du GLAN, Rita Mota, qui a donné l’idée à Claudia Agostinho d’aller au tribunal.

Elle a ensuite été rejointe par son frère Martim, 20 ans, sa sœur Mariana, 11 ans, et leur voisine Catarina Mota, 23 ans (qui n’a aucun lien de parenté avec Rita). Plus tard, Sofia Oliveira et son frère André, 15 ans, dont le père est un ami de Rita Mota, ont ajouté leurs noms.

« Ce sont des enfants normaux, ils n’ont pas du tout été recrutés. Ce sont eux qui m’ont dit qu’ils voulaient faire quelque chose pour que cela ne se reproduise plus », a déclaré Mota à l’AFP.

Tout cela a commencé avant les grèves scolaires de Greta Thunberg et les grandes marches des jeunes pour le climat, a-t-elle déclaré.

Tout a commencé lentement. « GLAN est une petite organisation. Nous avons dû recourir au financement participatif » et aider à donner une formation aux médias aux jeunes, a déclaré Mota.

Mais avec le temps, le groupe a commencé à gagner en confiance et a déposé plainte auprès du tribunal en 2020. « Je pense que le fait qu’ils faisaient quelque chose de tangible et de concret a contribué à diminuer le sentiment d’impuissance qu’ils avaient », a-t-elle ajouté.

« Nous voulions montrer que des solutions existent, que nous pouvons encore changer les choses et que nous ne devons pas abandonner », a déclaré Oliveira, fière que leur combat ait été soutenu par Thunberg et la star hollywoodienne Leonardo Di Caprio.

« Droit à une vie saine »

« Si nous gagnons notre cause, les gouvernements qui ne tiendront pas leurs promesses seront sanctionnés, car la vie des gens est en danger », a ajouté son jeune frère André.

Parce qu’il souffre d’asthme, le jeune de 15 ans n’a pas le droit de faire du sport quand il fait chaud. « C’est de pire en pire et nous avons de plus en plus peur.

« Ce sera encore pire pour la génération de nos enfants et nous ne pouvons pas permettre cela », a déclaré le jeune lycéen, qui a pris conscience très tôt de la crise climatique en discutant avec ses parents, diplômés en biologie.

Claudia Agostinho, la plus âgée des plaignants, a déclaré qu’venant d’une zone rurale, où l’attachement à la famille est important, elle a été élevée dans la conviction que l’on a une responsabilité envers les enfants que l’on souhaite mettre au monde.

« Nous devons prendre des mesures pour garantir le droit à une vie saine, qui est le plus fondamental de tous les droits de l’homme – et c’est tout ce que nous demandons aux gouvernements. C’est l’essentiel », a-t-elle déclaré.