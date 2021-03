Plus de 15% de la population américaine a été vaccinée jusqu’à présent, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), et certaines directives sanitaires ont été légèrement revues. Par exemple, les directives du CDC stipulent désormais que les personnes vaccinées peuvent se réunir avec d’autres personnes vaccinées à l’intérieur.

Alors que de plus en plus d’Américains ont été vaccinés contre le virus et que divers États se sont éloignés des mesures de verrouillage, la question des mandats et de l’utilité des masques est redevenue passionnée. Fauci a continué à exhorter les gens à continuer à se protéger du virus. Le responsable de la santé a même récemment eu un échange houleux avec le sénateur Rand Paul (R-Kentucky) après que le sénateur a remis en question la logique des masques pour les personnes immunisées ou qui ont été vaccinées, appelant l’acte « théâtre. » Fauci a fait valoir que les variantes sont désormais ce dont les gens devraient s’inquiéter.

