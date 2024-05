Les enfants noirs ont leurs règles plus tôt que jamais

Les enfants noirs issus de milieux socio-économiques défavorisés commencent leurs règles plus tôt que l’âge moyen, et il faut plus de temps pour que leurs cycles menstruels deviennent réguliers, selon un nouveau rapport.

Dans une étude publiée mercredides chercheurs de l’Apple Women’s Health Study de la Harvard TH Chan School of Public Health ont découvert que les jeunes générations aux États-Unis connaissent leurs premières règles – appelées « ménarche » – avant l’âge moyen de 12 ans. C’est particulièrement le cas des minorités raciales. et les enfants vivant dans un statut socio-économique inférieur, ont découvert les chercheurs.

La recherche a porté sur plus de 71 000 personnes nées entre 1950 et 2005 et a révélé qu’au fil du temps, tous les groupes connaissaient leurs premières règles à un âge plus jeune. Mais cette tendance était plus forte parmi les ethnies noires, asiatiques et autres non blanches ainsi que parmi celles ayant un statut socio-économique faible.

Les disparités raciales au cours de la puberté en général sont bien documentées. Bien que les enfants de toutes races commencent leur puberté plus jeunes, des recherches ont montré que les filles noires sont plus jeunes. plus de deux fois plus probable comme les filles blanches pour commencer la puberté tôt. Aujourd’hui, la puberté commence en moyenne entre 8 et 13 ans, mais certaines filles noires constatent son apparition dès l’âge de 5 ans. C’est ce qu’on appelle la puberté précoce, qui est rare et touche 1% ou moins de la population du pays, le Les National Institutes of Health ont noté.

La nouvelle recherche est parmi les premières à examiner les premières règles dans le contexte de la race et du statut socio-économique, et parmi les premières à explorer la régularité du cycle menstruel.

« C’est important parce que des règles précoces et irrégulières peuvent signaler des problèmes physiques et psychosociaux plus tard dans la vie, et ces tendances peuvent contribuer à l’augmentation des problèmes de santé et des disparités aux États-Unis », a déclaré Zifan Wang, auteur principal de l’étude et chercheur postdoctoral.

« Nous avons également observé qu’une partie de la tendance vers des règles plus précoces pourrait éventuellement s’expliquer par un indice de masse corporelle élevé pendant l’enfance », a poursuivi Wang. « Cela implique que l’obésité infantile, qui est en augmentation aux États-Unis, pourrait contribuer à ce que les gens aient leurs règles plus tôt. »

Les règles précoces ont été associées aux maladies cardiovasculaires et aux cancers, tandis qu’une puberté précoce en général a été associée à des maladies cardiovasculaires et à des cancers. lié à la dépression et l’anxiété, et ça Peut augmenter la probabilité de développer des troubles de l’alimentation et même de retarder la croissance des enfants.

Wang a déclaré que, étant donné que des règles précoces peuvent entraîner plusieurs conséquences néfastes sur la santé, il est important que les jeunes bénéficient de conseils précoces, soient informés sur la santé menstruelle et disposent de plans de soins de santé individualisés.

Dans un reportage de NBC News de décembre, plusieurs mères noires ont détaillé leurs expériences avec des enfants dont la puberté a commencé tôt. Leurs petites filles ont développé des seins à 5 ans et étaient sur le point d’avoir leurs règles à 7 ans. Régime, obésité, la génétique, Statut socioéconomique et l’exposition potentielle à certains produits chimiques sont autant de causes possibles de puberté précoce. La race a longtemps été associée à une puberté précoce, les taux étant les plus élevés chez les Noirs.

Le racisme dans le domaine médical signifie que les enfants noirs ne reçoivent pas toujours un diagnostic de puberté précoce et ne reçoivent donc pas l’aide dont ils ont besoin. Ces préjugés dans les soins en début de puberté peuvent nuire à la santé physique et émotionnelle des enfants noirs.

« Les Afro-Américains n’ont pas l’impression que nous disposons d’autres ressources, alors nous nous contentons en quelque sorte de les aspirer », avait précédemment déclaré Patra Rhodes-Wilson à NBC News. « Je dis aux gens maintenant : ‘Si quelque chose ne va pas chez votre enfant et que vos médecins ne prennent pas cela au sérieux, trouvez un nouveau médecin.’ Continuez à essayer d’obtenir l’aide dont vous avez besoin.

Pour en savoir plus sur NBC BLK, Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire.