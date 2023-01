Les enfants “ne méritent pas” les grèves des enseignants, déclare le secrétaire à l’éducation

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

La secrétaire à l’Éducation, Gillian Keegan, a déclaré que les enfants “ne méritent pas” les perturbations qui devraient frapper les écoles le mois prochain après que les enseignants ont voté en faveur de la grève dans un conflit amer sur les salaires.

Le Syndicat national de l’éducation (NEU) a déclaré sept jours de débrayage en février et mars après que 9 enseignants sur 10 aient voté pour la grève et que le syndicat ait atteint le taux de participation de 50 % requis par la loi.

Mme Keegan a qualifié cette décision de “profondément décevante” et a déclaré que les élèves avaient encore du mal à se remettre de l’impact de la pandémie de Covid sur leur éducation – admettant que les écoles étaient confrontées à une situation “incroyablement difficile”.

« Je suis déçue par le seul syndicat qui a décidé de faire grève – nos enfants ne le méritent pas », a-t-elle déclaré à Sky News, ajoutant que le gouvernement voulait garder « autant d’écoles ouvertes que possible pour autant d’enfants que possible ». possible”.

Les écoles ont été informées qu’elles pouvaient faire appel à des volontaires pour rester ouvertes, car les directives du gouvernement appellent les chefs d’établissement à “prendre toutes les mesures raisonnables pour maintenir l’école ouverte au plus grand nombre d’élèves possible”.

Les chefs d’établissement ont le droit de demander au personnel s’ils ont l’intention de faire grève lorsqu’ils élaborent des plans d’urgence, a déclaré le ministère de l’Éducation. Certaines écoles prévoient de ramener des cours en ligne et des classes fusionnées de style Covid pour les enfants vulnérables.

« Nous avons demandé [headteachers] donner la priorité aux enfants vulnérables, aux cohortes d’examens et aux enfants de travailleurs critiques », a déclaré Mme Keegan à LBC. “Nous pensons qu’il est important que les enfants restent à l’école et nous travaillerons avec les chefs d’établissement pour que cela se produise.”

Mme Keegan doit rencontrer à nouveau les syndicats d’enseignants mercredi, mais il n’y a pas beaucoup d’optimisme quant à un accord pour éviter les grèves à partir du 1er février.

La ministre a affirmé qu’elle était disposée à discuter de la rémunération la semaine dernière, mais a admis qu’elle n’avait fait référence qu’au processus de l’organisme de révision des rémunérations. « Nous n’avons pas négocié le salaire, ce n’est pas pour cela que nous sommes là », a-t-elle déclaré.

Le NEU demande une augmentation de salaire supérieure à l’inflation, après que le processus de révision des salaires de l’année en cours ait accordé une augmentation de salaire d’environ 5%, avec des salaires de départ augmentés de 8,9%.

Lorsqu’on lui a demandé si les enseignants étaient suffisamment payés, Mme Keegan a déclaré que l’enseignement était toujours une «profession attrayante», déclarant à LBC: «Nous attirons toujours beaucoup d’enseignants. Là où nous avons un peu plus de mal, c’est avec les mathématiques, les sciences et l’informatique.

Kevin Courtney, du NEU, a décrit l’action revendicative dans les écoles comme « le plus gros résultat de vote de tous les syndicats ces derniers temps ».

Le premier des sept jours de grève aura lieu le 1er février et plus de 23 000 écoles en Angleterre et au Pays de Galles devraient être touchées – mais le NEU a déclaré que toute école individuelle ne serait affectée que pendant quatre jours.

Secrétaire à l’éducation Gillian Keegan (Getty Images)

Les chefs d’établissement au Pays de Galles sont également sur le point de mener une action revendicative sur les salaires, mais les chefs d’établissement en Angleterre n’organiseront pas de grève après que le taux de participation au scrutin de la National Association of Head Teachers (NAHT) n’a pas atteint le seuil légal.

Des écoles à travers l’Écosse ont été fermées la semaine dernière alors que des membres de l’Institut d’éducation d’Écosse (EIS) et d’autres syndicats ont déclenché une grève. Les écoliers au nord de la frontière manqueront davantage de cours cette semaine après que l’EIS a entamé lundi 16 jours supplémentaires de grève continue.

Pendant ce temps, au parlement, les députés ont voté par 309 voix contre 249 en faveur du passage à l’étape de la deuxième lecture d’une législation anti-grève – qui pourrait entraîner le licenciement de travailleurs clés.

Le projet de loi exigerait des niveaux de service minimum de la part du personnel ambulancier, des pompiers et des cheminots pendant l’action revendicative, bien que les syndicats et les députés de l’opposition aient condamné les propositions comme étant irréalisables.

Bien que le projet de loi couvre également l’éducation, Mme Keegan a déclaré qu’elle espérait que les restrictions anti-grève controversées ne seraient pas nécessaires dans la profession enseignante puisque le gouvernement espère un accord volontaire sur une couverture minimale.

«Tout ce que nous essayons de faire, c’est de nous assurer que nous avons mis en place les niveaux de sécurité de service minimum. Il va d’abord se concentrer sur la santé et le rail, et l’éducation est là, mais nous espérons ne pas l’utiliser pour l’éducation car, pour le moment, nous n’en sommes pas à ce stade », a-t-elle déclaré à LBC.

Cependant, a-t-elle ajouté : « Nous devons pouvoir maintenir les écoles ouvertes pour les enfants vulnérables, en particulier. C’est quelque chose que nous avons beaucoup appris pendant la pandémie. Alors oui, nous [the education sector] font partie de la facture.