Les enfants ne devraient PAS être vaccinés contre Covid jusqu’à ce que nous ayons plus de données sur les risques, ont averti les ministres

LES ENFANTS NE doivent PAS être vaccinés contre Covid jusqu’à ce que l’on en sache davantage sur les risques potentiels, seront prévenus les ministres.

Les chefs de la santé se préparent à dire au gouvernement que les vaccinations des jeunes de moins de 18 ans ne devraient pas encore être recommandées.

Les chefs de la santé aviseront que les jeunes de moins de 18 ans ne se font pas encore piquer jusqu’à ce qu’il y ait plus de preuves Crédit : Getty

Cela survient après que le professeur Chris Whitty a déclaré que les responsables britanniques évaluaient la valeur de la vaccination des écoliers – en raison des dommages causés par l’absence de leur éducation.

Mais les experts du Comité mixte sur la vaccination et la vaccination (JCVI) devraient conseiller à Boris Johnson de ne pas encore commander de vaccins pour les enfants, rapporte le Telegraph.

Le comité préparerait une déclaration qui pourrait être publiée d’ici la fin de la semaine.

Il fait suite à une réunion de lundi où les membres ont évoqué les graves problèmes éthiques liés à la vaccination des jeunes.

Et ils vont maintenant faire valoir qu’il faut plus de temps pour examiner l’impact de la vaccination des enfants dans d’autres pays – y compris Israël et les États-Unis – avant le lancement d’un programme au Royaume-Uni.

Une source de Whitehall a déclaré: « Personne ne va donner le feu vert à la vaccination de masse des enfants à ce stade.

« Les scientifiques veulent voir plus de données en provenance des États-Unis et d’ailleurs avant de prendre une position ferme dans un sens ou dans l’autre.

« Personne ne prendra de décision finale à ce stade. Le JCVI voudra peser les avantages et les risques avant de vacciner les enfants, et il veut plus de données. »

La décision risque de décevoir certains au gouvernement.

Il est entendu que les ministres ont déjà demandé aux responsables d’être prêts à déployer des jabs pour les enfants cet été.

On pense que bon nombre des vaccins actuels sont déjà sans danger pour les jeunes.

Le JCVI a tenu une réunion lundi – et a décidé qu’il y avait d’énormes problèmes éthiques dans la vaccination des enfants, qui sont rarement gravement touchés par Covid Crédit : Alamy

Chris Whitty a déclaré hier soir que les responsables évaluaient leurs options – et pourraient décider que les dommages causés par les fermetures d’écoles sont suffisamment importants pour que les enfants soient piqués Crédit : PA

Les enfants aux États-Unis et en Israël sont autorisés à se faire vacciner Crédit : AFP

Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Janssen sont tous testés sur les moins de 18 ans.

Dans son propre essai clinique, Pfizer a découvert que le vaccin semblait efficace à 100 %. Il n’y a pas eu d’effets secondaires graves.

Cependant, aucune décision ferme n’a été prise au sein du gouvernement sur la question – malgré le fait que les syndicats d’enseignants appellent les jeunes à se faire vacciner.

En effet, il est très peu probable que les enfants soient gravement touchés par le coronavirus – ce qui signifie que le vaccin ne serait pas administré pour protéger leur santé, mais pour augmenter les chances d’un retour à la normalité.

Hier soir, le médecin-chef de l’Angleterre a déclaré que les autorités cherchaient à savoir si les élèves pouvaient être vaccinés dans le but de garantir que les écoles ne soient plus perturbées à l’avenir.

« Il y a deux raisons possibles pour lesquelles vous voudriez vacciner les enfants, potentiellement, mais avec prudence », a déclaré le professeur Whitty.

« Le premier serait les groupes qui sont réellement à haut risque de Covid, et je pense que le JCVI proposera des conseils à ce sujet sur les groupes qu’ils pensent être particulièrement à risque.

« Ces enfants, en particulier, devraient être vaccinés pour réduire le risque qu’ils soient atteints d’une maladie grave et – dans un très, très petit nombre de cas, mais cela arrive, la mortalité.

« Mais la question plus large concerne également l’effet sur l’éducation des enfants.

Un débat sur les jeunes piquants survient alors que les cas de la mutation indienne – ou Delta – montent en flèche

Le Premier ministre a déclaré que la « journée de la liberté » des Britanniques devait être retardée en raison des inquiétudes suscitées par l’augmentation des tests positifs Crédit : AFP

« Les multiples perturbations que Covid pourrait avoir vont-elles avoir un impact très négatif sur leurs chances dans la vie, y compris l’effet qu’il aura sur le risque à long terme de mauvaise santé physique et mentale ?

« Ce sera une décision qui devra être basée sur les données dont nous disposons.

« Mais pour le moment, la grande priorité, comme l’a dit le Premier ministre, est de faire passer tous les adultes jusqu’à 18 ans, de s’assurer qu’ils sont vaccinés puis doublement vaccinés. »

Il a averti que « l’élément clé » pour les jeunes est la « sécurité ».

« Nous savons que les risques, en termes de maladie physique pour les enfants, autres que pour certains enfants ayant d’importants problèmes de santé physique préexistants, sont beaucoup, beaucoup plus faibles que pour les adultes », a-t-il déclaré.

« Donc, vous ne voudriez pas vacciner à moins que le vaccin ne soit très sûr.

« Les vaccins sont maintenant homologués dans certains pays et nous accumulons des données de sécurité sur la sécurité de ces vaccins chez les enfants. »

Le Premier ministre a retardé la « journée de la liberté » du Royaume-Uni jusqu’en juillet au milieu d’une augmentation des cas de Covid propulsés par la mutation indienne – ou Delta –.

M. Johnson a déclaré que les cas de la souche augmentaient d’environ 64% d’une semaine à l’autre.

Les tests positifs dans les zones les plus touchées doublent chaque semaine.

Pendant ce temps, le nombre moyen de personnes admises à l’hôpital augmente d’une demi-semaine sur semaine et de 61% dans le nord-ouest.