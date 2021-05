Les enfants ne devraient pas aller à l’école le ventre vide, dit Lord Lebedev

La «montée de la faim» pendant la pandémie de Covid a été soulignée par Lord Lebedev au parlement mercredi alors qu’il s’engageait personnellement à prendre des mesures pour fournir des aliments plus sains aux personnes vulnérables.

Lors de son premier discours à la Chambre des Lords, le pair croisé a déclaré: «Peut-être faut-il qu’un étranger dise ceci: nous sommes un pays riche et les enfants ne devraient pas aller à l’école le ventre vide.»

Il a appelé à la fin de «la pratique répugnante» du commerce illégal d’espèces sauvages, qu’il a identifié comme une menace majeure pour la santé humaine et une cause potentielle d’une autre pandémie.

Le journaliste et militant, qui est un actionnaire majeur de L’indépendant et possède le titre de soeur le Standard du soir, a également juré d’être un champion de la liberté d’expression, affirmant qu’elle était «assaillie».

S’exprimant dans un débat du discours de la reine sur la santé et l’économie, Lord Lebedev a déclaré que «la mauvaise santé et la mauvaise nutrition» étaient l’une des raisons pour lesquelles la Grande-Bretagne avait connu «l’un des pires décès au monde» de Covid-19.

«J’ai trouvé que l’un des effets les plus sombres du virus était la montée de la faim», a-t-il déclaré. « Cette semaine, un enfant sur neuf a suivi des cours avec l’estomac vide, selon les dernières données. »

S’engageant à «jouer mon rôle dans la construction d’une nation plus saine», il a expliqué à ses pairs comment L’indépendant et Standard du soir étaient en partenariat avec l’association caritative The Felix Project pour ouvrir «la plus grande cuisine sociale du centre de Londres cet été pour offrir des dizaines de milliers de repas frais et nutritifs quotidiennement aux personnes vulnérables de Londres».

Il a exhorté: «Nous avons appris cela au cours de la dernière année – notre politique de santé fait partie de la sécurité nationale de notre nation.»

La cuisine Felix, composée de chefs professionnels soutenus par des bénévoles, fournira 1000 repas par jour aux écoliers et aux familles pendant les vacances d’été, puis augmentera jusqu’à au moins 6000 repas, soit 1,5 million de repas par an.

Lord Lebedev, un patron de Space for Giants, a déclaré que l’une des grandes questions soulevées par la pandémie était de savoir comment l’empêcher de se reproduire – et a lancé un appel passionné à interdire le commerce illégal d’espèces sauvages que les scientifiques ont identifié comme une cause potentielle.

«Cette pratique sale, alimentée par l’avidité et le désespoir, rassemble des espèces étrangères et des germes à proximité des humains», a-t-il déclaré.

«Des savanes d’Afrique à la taïga de Sibérie, j’en ai vu les horreurs moi-même. Cela conduit à la destruction de notre monde naturel. »

Il a appelé la Chine et l’Asie du Sud-Est à fermer les marchés des espèces sauvages qui sont «les vecteurs de maladies zoonotiques», et aux autres pays de lutter contre le braconnage et le trafic.

Lord Owen, ancien ministre des Affaires étrangères et dirigeant du SDP, a félicité Lord Lebedev pour son premier discours. «Nous souhaitons en savoir plus sur lui», a-t-il déclaré. «Il a, bien qu’un jeune homme, un éventail extraordinaire d’expériences, d’actions caritatives et philanthropiques.»

Lord Lebedev, qui est également un militant caritatif et un partisan des arts, a mis en lumière une myriade de causes à travers son journalisme globe-trotter, y compris des femmes vulnérables, des espèces en voie de disparition et des enfants soldats. Il a également utilisé ses agences de presse pour lancer des appels caritatifs qui ont permis de collecter des millions de dollars pour des causes allant du Fonds dépossédé de 13 millions de livres sterling et des anciens combattants sans abri, à l’hôpital de Great Ormond Street et à la récente campagne Help The Hungry qui a fourni des repas gratuits aux personnes vulnérables pendant le verrouillage.