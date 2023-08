Les enfants montrent leurs efforts et leurs talents à la foire 4-H du comté de Grundy – Shaw Local

La foire 4-H du comté de Grundy avait un projet pour à peu près tout au cours du week-end, allant de l’électronique aux sciences, de l’art à l’exposition d’animaux.

Cela s’est terminé lundi avec le projet final et le jugement des animaux, où les enfants ont enseigné en montrant leurs projets passionnés.

Sarah Rossi montre sa présentation intitulée « La mousse dans mon jardin ». (Michael Urbanec)

Sarah Rossi, par exemple, a créé une présentation intitulée « Les mousses de mon jardin », où elle a mené une enquête sur les types de mousse qu’elle pouvait trouver et ses utilisations.

« Il y a deux ans, je suis sorti dans mon jardin et j’ai trouvé une mousse appelée Fissidens taxifolius, ou mousse de poche commune », a déclaré Rossi. « Je l’ai vu grandir et je me suis demandé ce que c’était, puis j’ai commencé mes recherches et tout s’est enchaîné à partir de là. »

Rossi a dit qu’elle espère que la bryologie, qui est l’étude des mousses et des liveworts, pourra devenir une carrière pour elle à l’avenir. Au fur et à mesure qu’elle en apprend davantage sur les mousses, elle apprend qu’elle doit creuser davantage.

« Il y a tellement de types différents », a déclaré Rossi. « Il y a probablement plus de 1 000 espèces rien que dans l’Illinois. »

La mousse peut sembler insignifiante, mais elle joue en fait un rôle important dans l’environnement : Rossi a déclaré qu’elle est bonne pour maintenir la cohésion du sol et limiter l’érosion, et que la mousse morte est un bon indicateur de la pollution de l’air.

Le projet d’Hannah Greene visait une tout autre sorte de passion, penchant vers le côté artistique. Elle a pris une nature morte d’un poème qu’elle a elle-même écrit avec un stylo à calligraphie et l’a mis en scène avec un hortensia.

Hannah Greene montre sa nature morte. (Michael Urbanec)

Elle s’intéresse à la photographie depuis qu’elle s’en souvient, mais c’est la première fois qu’elle fait de la photographie de natures mortes.

« J’étais nerveux au début parce que je ne l’avais jamais fait auparavant », a déclaré Greene. « Mais l’arrangement s’est mis en place assez facilement, et il a fini par être très joli. »

Greene a déjà inscrit sa photographie au concours, mais elle s’est tournée vers la photographie de la nature.

« J’aime généralement prendre des photos des petites parties de la nature », a déclaré Greene. « C’est ce que j’aime vraiment, pas la grande image ou le paysage, mais les plus petites parties. »

L’hortensia sur sa photo est un clin d’œil à cela.

Parker Malone, dix ans, qui vient de faire juger son projet d’électricité, a montré comment il utilisait des circuits pour allumer une petite ampoule.

« J’ai utilisé une pile AA pour obtenir la charge, puis j’ai connecté un fil au côté positif, rouge sur rouge et noir sur noir, puis j’ai placé l’interrupteur sur le connecteur et connecté le négatif au positif », Malone a dit.

Malone a déclaré qu’il s’était intéressé à l’électricité après avoir reçu un kit d’électricité pour Noël l’année dernière, et qu’il s’était intéressé au codage basé sur des choses qu’il avait apprises à l’école.

« Je ne connais encore qu’un tout petit peu le codage, tous les uns et les zéros, mais nous nous y sommes mis à l’école lorsque nous avons réalisé un projet Mystery Science », a déclaré Malone. « Nous avons fabriqué une lampe de poche, et c’était vraiment cool. »

La foire 4-H du comté de Grundy a présenté plus de projets allant de l’exposition de bétail et de moutons à l’arrangement floral, aux esports et plus encore. Il est exploité dans le cadre de l’extension du comté de Grundy de l’Université de l’Illinois.