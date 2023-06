Les enfants miracles révèlent les derniers mots déchirants que leur mère mourante leur a dits avant d’être forcés de survivre 40 jours en Amazonie

Les enfants du MIRACLE qui ont survécu 40 jours en Amazonie ont révélé les derniers mots déchirants que leur mère leur a dits avant de mourir.

Les quatre jeunes ont été contraints de se débrouiller seuls dans la dangereuse jungle colombienne, mais sont remarquablement restés en vie et ont été secourus vendredi.

Les forces colombiennes ont finalement retrouvé les quatre enfants après six semaines dans la jungle amazonienne Crédit : AP

Papa Manuel Ranoque a parlé des derniers mots de sa compagne à leurs enfants avant sa mort Crédit : AFP

Manuel regarde ses enfants être mis en sécurité Crédit : AFP

L’accident d’horreur a tué la mère, ainsi que le pilote et un chef indigène Crédit : AFP

Des images incroyables ont montré le moment où les courageux frères et sœurs sud-américains âgés de 13, neuf, cinq et un ans ont été transportés dans un hélicoptère et emmenés en lieu sûr.

Mais cela peut maintenant être révélé, les derniers mots de la mère Magdalena Mucutui Valencia les ont fait continuer.

Devant un dossier de presse local, le père Manuel Ranoque a déclaré que sa fille aînée, Lesly, lui avait dit que leur mère les avait exhortés à « sortir ».

Il a déclaré: « La seule chose que Lesly m’a éclaircie, c’est qu’en fait, sa mère était en vie depuis quatre jours.

« Avant de mourir, leur mère leur a dit quelque chose du genre : ‘Vous sortez d’ici. Vous allez voir le genre d’homme que votre père est, et il va vous montrer le même genre d’amour que j’ai montré. toi’. »

La survie audacieuse des enfants a émerveillé les sauveteurs après avoir été retrouvés six semaines après l’écrasement de leur avion.

Il a depuis été découvert que Lesley utilisait ses élastiques à cheveux pour construire des camps qui maintenaient ses jeunes frères en vie.

Sa famille élargie a raconté comment un « jeu de survie » auquel les enfants avaient l’habitude de jouer les a aidés à affiner leurs compétences en milieu sauvage.

Tatie Damarys Mucutuy a déclaré à la chaîne d’information Caracol que les jeunes adoraient jouer dans la jungle.

Elle a déclaré: « Quand nous jouions, nous nous installions comme de petits camps.

« Lesly savait quels fruits elle ne pouvait pas manger car il y a beaucoup de fruits vénéneux dans la forêt.

« Et elle savait comment s’occuper d’un bébé. »

Des images du sauvetage militaire montraient des rubans de cheveux attachés à des branches sur le sol de la forêt tropicale.

Fatima Valencia, la grand-mère des enfants, a déclaré à la BBC qu’elle était si reconnaissante que les enfants aient survécu, mais aussi pour les efforts héroïques de Lesly.

Elle a dit : « Elle leur a donné de la farine et du pain de manioc, n’importe quel fruit de la brousse, ils savent ce qu’ils doivent consommer. »

Après avoir été secourus, les enfants ont été soignés dans un hôpital militaire de la capitale, Bogota, où ils se rétablissent vigoureusement.

Sofia Petro, fille du président colombien Gustavo Petro, au centre, saluant Lesly, à gauche Crédit : AFP

Ce fut un miracle car les sauveteurs ont finalement retrouvé les enfants

LA RESCOUSSE

À l’époque, tous les adultes qui voyageaient avec les enfants – y compris leur mère – auraient été tués dans l’accident.

Mais il y avait de l’espoir lorsque l’épave de l’avion a été retrouvée – car des fruits à moitié mangés ont été découverts sur le site de l’accident.

Les équipes de recherche et de sauvetage pensaient que les enfants étaient toujours en vie et se sont mis à parcourir la nature sauvage de la jungle.

En conséquence, Lesly, 13 ans, Soleiny, 9 ans, Tien Noriel, 4 ans et bébé Cristin – ont été retrouvés.

La vidéo montre les enfants accrochés à l’équipage militaire alors qu’ils sont treuillés à bord de l’hélicoptère de sauvetage, surnommé « Angel ».

Et l’un des enfants est même vu en train de sourire alors que son calvaire est enfin terminé.

Bien qu’ils soient déshydratés et couverts de piqûres d’insectes, les enfants semblaient être en excellente santé.

L’armée de l’air colombienne a partagé les images remarquables – disant que le sauvetage a eu lieu malgré le mauvais temps.

Le président Gustavo Petro a déclaré que la découverte du groupe était une « journée magique ».

Il a dit : « Ils étaient seuls, ils ont eux-mêmes réalisé un exemple de survie totale qui restera dans l’histoire.

« Ces enfants sont aujourd’hui les enfants de la paix et les enfants de la Colombie. »

Les enfants sont maintenant pris en charge par des infirmières militaires.

Le groupe volait d’un emplacement dans la jungle à San Jose del Guaviare, l’une des principales villes de la forêt amazonienne colombienne.

L’accident s’est produit à la frontière entre Guaviare et Caquetá, où des arbres géants peuvent atteindre 40 mètres de haut et où de fortes pluies sont courantes.

Après avoir trouvé le site de l’accident, des centaines de soldats des forces spéciales et de volontaires indigènes ont parcouru la jungle à la recherche des enfants.

Elle a été surnommée « Opération Espoir ».

Trois hélicoptères ont été déployés, dont l’un a diffusé un message enregistré de la grand-mère des enfants dans leur langue natale Huitoto, leur disant d’arrêter de se déplacer dans la jungle.

À un moment donné, les sauveteurs ont trouvé certaines des affaires des enfants ainsi qu’un abri de fortune et de la nourriture à moitié mangée.

Un biberon pour bébé et des morceaux de fruits ont été repérés avant la découverte du refuge.

Des ciseaux, des chaussures et des élastiques à cheveux pouvaient être vus parmi les branches.

Les recherches se sont intensifiées après la découverte des objets des enfants, avec l’aide de chiens renifleurs.

Les enfants appartiennent à la communauté indigène Huitoto, également orthographiée Witoto, connue pour vivre en harmonie avec la jungle reculée.

COMBATTEZ POUR SURVIVRE

La communauté développe des compétences dans la chasse, la pêche et la cueillette, ce qui a peut-être aidé les enfants à survivre.

Les dirigeants de Huitoto avaient précédemment déclaré qu’ils espéraient que les enfants utiliseraient leur connaissance des fruits et de la jungle, ce qui leur donnerait une meilleure chance d’être retrouvés vivants.

Les autorités n’ont pas encore révélé les causes de l’accident d’avion.

Le pilote a signalé des problèmes avec le moteur quelques minutes avant que l’avion ne disparaisse du radar, a déclaré l’organisme colombien d’intervention en cas de catastrophe.

C’est une région avec peu de routes et difficile d’accès par voie fluviale, donc le transport par avion est courant.

Manuel Ranoque, dont la femme et les quatre enfants étaient dans l’avion, a déclaré aux médias locaux : « Je donnerais n’importe quoi pour avoir ma famille à mes côtés pour les chouchouter.

« Que Dieu nous pardonne si nous avons échoué en quelque chose. »

L’équipage militaire retire les enfants d’un avion de transport après le sauvetage Crédit : EPA

L’opération de sauvetage a conquis le cœur de la Colombie Crédit : EPA

Le général Pedro Sanchez parle à la presse après la mission Crédit : AFP

Des images publiées par l’armée colombienne montrent l’avion écrasé dans la forêt d’une zone rurale de la municipalité de Solano Crédit : AFP