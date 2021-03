Le président Biden soutient que les agences fédérales agissent le plus rapidement possible pour transférer les enfants détenus hors de la garde de la patrouille frontalière américaine vers «Installations sûres». Pendant ce temps, la représentante Linda Sanchez (D-Californie) a défendu le manque de transparence, affirmant qu’il «Pas nécessairement approprié» pour que les médias voient les conditions parce qu’elles ne le sont pas « permanent, » et a insisté sur le fait que le «Sécurité et confidentialité» sont plus importants pour le moment.

«Ces installations frontalières ne sont absolument pas un endroit pour les enfants, et il est troublant que la presse et les défenseurs ne soient pas plus accessibles pour obtenir des informations sur les conditions des enfants dans des établissements surpeuplés»a déclaré Yasmine Taeb, avocate des droits de l’homme et défenseure des réfugiés, citée par The Hill.

