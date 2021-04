Les enfants mariées battues par leurs maris ne seront plus incluses dans la plus grande enquête indienne sur la violence domestique – cachant potentiellement le problème et rendant encore plus difficile pour les filles mariées d’obtenir de l’aide. L’enquête nationale sur la santé de l’Inde est une mine de statistiques sur les principaux indicateurs sociaux – des taux de fécondité à la vaccination, de l’âge du mariage à la violence sexiste, et est utilisée pour élaborer les politiques gouvernementales et identifier les dépenses caritatives. Mais les mariées (filles) mariées avant l’âge légal de 18 ans ont été omises de la dernière enquête en raison de nouvelles lois sur la protection de l’enfance – même après que le rapport précédent ait révélé que près d’une fille mariée sur six âgée de 15 à 19 ans avait été victime de maltraitance.

«Des études ont montré que de nombreuses personnes subissent des violences au cours de la première année de leur mariage… maintenant leur histoire ne sera plus mise en évidence», a déclaré KG Santhya, associé principal du Population Council à but non lucratif.

« Ce qui est mesuré est mis en pratique … il n’y a aucune preuve maintenant pour parler de leur expérience de cette violence », a ajouté Santhya.

Le mariage précoce augmente le risque d’esclavage domestique, de violence conjugale et de mauvaise santé, les filles mariées de moins de 15 ans étant presque 50% plus susceptibles d’avoir subi des violences physiques ou sexuelles entre partenaires intimes, affirment les militants.

L’Inde représente plus de 20% de la population adolescente mondiale et le plus grand nombre de mariages d’enfants en Asie du Sud, selon l’agence des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

L’Inde a commencé à poser des questions sur la violence domestique dans le cadre de l’enquête nationale sur la santé en 2005-2006, après l’adoption de la loi nationale sur la violence domestique.

Depuis lors, la recherche a mis en lumière une forme largement cachée de violence contre les femmes et a révélé que peu de femmes se rendent à la police pour dénoncer les maris violents.

«Nous utilisons le sondage dans nos campagnes, sur nos brochures et pour tenir des orientations (des travailleurs de la base). Ce sont des données authentiques, il n’y a pas d’autre enquête similaire dans le pays », a déclaré Venkat Reddy de MV Foundation à but non lucratif pour les droits de l’enfant.

LE SONDAGE

Les responsables ont déclaré qu’ils avaient abandonné la tranche d’âge des moins de 18 ans car la clause de confidentialité de l’enquête était en contradiction avec la loi indienne de 2012 sur la protection de l’enfance, qui exige que tous les cas d’abus sexuels sur des enfants doivent être signalés à la police.

L’enquête oblige les chercheurs à mener les entretiens en privé pendant quelques jours. Jusqu’à la dernière enquête, on demandait aux femmes et aux filles si elles avaient déjà été giflées, frappées à coups de poing, coups de pied ou forcées à avoir des relations sexuelles par leur mari.

SK Singh, professeur à l’Institut international des sciences de la population, qui mène l’enquête, a déclaré qu’il n’avait d’autre choix que d’exclure les moins de 18 ans des futurs entretiens à la lumière des nouvelles règles de protection de l’enfance.

«Conformément à notre protocole éthique, nous nous engageons à ce que les informations que nous obtenons restent confidentielles et ne soient partagées avec personne. C’est pourquoi il y avait un énorme dilemme devant nous », a-t-il déclaré à la Fondation Thomson Reuters.

«Nous sommes donc arrivés à cette conclusion que si nous prenons 18 ans et plus, nos problèmes éthiques sont protégés dans le contexte de la Loi sur la protection des enfants contre les infractions sexuelles. Il n’y a pas d’autre option. «

Le ministère de la Santé n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Les militants ont déclaré que l’exclusion des jeunes de 15 à 18 ans du chapitre de l’enquête sur la violence domestique faussait les statistiques.

«Les États affichent une baisse des cas de violence domestique et il faut comprendre que toute une population vulnérable n’a pas été interrogée à ce sujet», a déclaré Padma Deosthali, une militante des droits de la santé.

Quatorze des 20 États dont les rapports d’enquête ont été publiés ont montré une baisse des cas de violence domestique, selon les données examinées par la Fondation Thomson Reuters. La plupart des mariages d’enfants sont signalés dans des communautés rurales qui considèrent souvent la violence verbale ou la gifle d’un enfant dans son domicile conjugal comme une réaction à la désobéissance de sa part, ont déclaré les militants. Seules 14% des femmes victimes de violence domestique ont demandé l’aide de la police, et parmi elles, 3% seulement ont contacté la police, selon les données de l’enquête sur la santé.

«Ces filles n’ont pas le soutien nécessaire pour signaler l’affaire à la police alors qu’elles demandent à un aîné de la famille de les accompagner. Les écoles ne disposent pas d’un environnement propice pour que les adolescents puissent discuter de ces questions », a déclaré Indira Pancholi, fondatrice de l’ONG de défense des droits des femmes Mahila Jan Adhikar Samiti au Rajasthan.

«Abandonner ces données sur eux est une erreur. Ces filles n’ont pas de voix », dit-elle.

