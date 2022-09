Les méthodes de navettage variaient selon les caractéristiques démographiques et les perceptions du quartier. Les enfants dont les parents sont nés en dehors des États-Unis étaient moins susceptibles de se rendre à l’école à pied ou à vélo que ceux de parents nés aux États-Unis. Et les enfants dont les parents considéraient que leur quartier était sûr étaient plus de 2,5 fois plus susceptibles de se rendre à l’école à pied ou à vélo.

La distance entre le domicile et l’école a eu l’effet le plus important et le plus constant sur le trajet, a déclaré Tulloch. La distance à l’école augmente souvent à mesure que les enfants grandissent et la probabilité de se déplacer activement diminue une fois qu’ils atteignent l’âge du secondaire.

Une conception urbaine plus intelligente peut aider à inverser cette tendance, a déclaré Tulloch. Les débarcadères à distance et les « autobus scolaires pédestres » (groupes d’élèves encadrés par des parents bénévoles) peuvent encourager les enfants à se déplacer activement à un jeune âge. Tulloch a ajouté que les améliorations des infrastructures, telles que les trottoirs et les rues bordées d’arbres, peuvent rendre la marche plus agréable.

“L’un des sites touristiques les plus visités de New York est la High Line, un espace vert piétonnier sans voitures”, a déclaré Tulloch dans un communiqué de presse de l’université. “Nous devrions faire ce type de planification partout – en particulier dans les zones scolaires.”

Les résultats ont été publiés dans la revue Rapports de médecine préventive .

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis offrent plus de statistiques sur le comportement de l’activité physique chez les enfants.