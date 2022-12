Les enfants manquent des voyages scolaires essentiels en raison de la crise du coût de la vie et du manque de personnel enseignant

Les ENFANTS sont privés de voyages scolaires éducatifs essentiels – en raison de la crise du coût de la vie, du manque de fonds et de problèmes de personnel.

Des études auprès d’enseignants et de parents ont révélé que les voyages scolaires sont en baisse rapide, les frais de déplacement et les parents n’étant pas en mesure de couvrir les dépenses supplémentaires étant les principales raisons.

Les jeunes manquent les voyages scolaires – pour plusieurs raisons Crédit : HYUNDAI LE GRAND VOYAGE SCOLAIRE

Ont également été cités le coût des droits d’entrée et le manque de personnel.

La recherche de 433 enseignants à travers le Royaume-Uni a révélé que parmi ceux qui organisent des sorties scolaires, 61% sont moins susceptibles de planifier des voyages maintenant qu’il y a cinq ans.

Trop de paperasse ou de « bureaucratie » est également un facteur clé expliquant pourquoi les voyages n’ont pas lieu, en plus du fait que les enseignants n’ont pas le temps d’organiser des excursions et ont de la difficulté à obtenir la signature.

En réponse directe aux résultats de l’étude, Hyundai, qui a commandé la recherche, a annoncé son programme “Great British School Trip” qui a été conçu pour inspirer les écoliers âgés de 7 à 14 ans et pour les aider à façonner leurs objectifs futurs.

Grâce à cette initiative ambitieuse, le constructeur automobile investit 1 million de livres sterling pour envoyer 25 000 étudiants en voyage scolaire à travers le Royaume-Uni tout au long de cette année scolaire, à partir de janvier 2023.

Il offrira des bourses pour aider les écoles les plus nécessiteuses à financer leurs voyages scolaires, y compris les frais de réservation et les frais de déplacement.

Ashley Andrew, directeur général de Hyundai Motor UK, a déclaré : « Les voyages scolaires devraient offrir certains des moments les plus excitants et mémorables à nos jeunes.

“Ils aident à donner vie à leur apprentissage, encouragent un plus grand engagement et inspirent leurs ambitions futures.

“Je sais que c’est ce qu’ils ont fait pour moi et pour mes enfants.

« Je crois fermement qu’ils sont une partie essentielle du développement de nos jeunes et quelque chose auquel chaque enfant devrait avoir accès.

“En tant qu’entreprise qui s’efforce de soutenir l’humanité et d’encourager une prochaine génération ambitieuse, nous sommes ravis de lancer cette initiative pionnière, qui offrira ces expériences de vie ainsi que le soutien du personnel enseignant et des parents.”

L’étude menée auprès de 1 600 parents d’enfants d’âge scolaire a également révélé que 60 % d’entre eux s’accordaient à dire qu’il fallait en faire plus pour s’assurer que tous les enfants aient une chance égale de faire des voyages scolaires.

Plus de la moitié (52 %) ​​des enfants n’ont intentionnellement pas informé un parent d’un voyage à venir, 54 % des mères et des pères ayant l’impression que c’était à cause des inquiétudes de leur enfant quant à sa capacité à se le permettre.

Il est également apparu que trois parents sur 10 ont déclaré que leurs propres finances et le fait de pouvoir se permettre des voyages scolaires étaient le principal obstacle à l’envoi de leurs enfants dans ces sorties.

L’étude auprès des enseignants a également révélé que 56% des éducateurs qui organisent des voyages scolaires ont eu des sorties annulées ou non approuvées au cours des 12 derniers mois.

Et donc plus de financement pour aider à couvrir les coûts leur serait extrêmement bénéfique en les aidant à organiser plus de voyages scolaires.

La recherche a par la suite attiré l’attention sur les bénéfices des sorties scolaires, selon les enseignants, avec la possibilité de visiter des lieux en dehors de la salle de classe cités comme le principal avantage.

En plus de pouvoir relier les sujets et les sujets de manière plus significative et de permettre aux enfants de contextualiser leurs apprentissages en classe.

Les voyages scolaires font partie intégrante de l’éducation d’un enfant. Tim Campbell

Les parents ont également reconnu les avantages de l’éducation des enfants en dehors de la salle de classe, 38 % d’entre eux affirmant que les nouvelles expériences que cela leur offre au-delà de la salle de classe sont un énorme plus.

En plus de cela, ils ont également indiqué que la création de bons souvenirs (34%), le renforcement de la confiance (34%) et le fait d’être simplement plus amusant pour leurs enfants (31%) étaient d’autres avantages.

Et 39% des mamans et des papas reconnaissent qu’il y a une chance que leur enfant ne se voie pas offrir la possibilité de partir en voyage scolaire pendant l’année scolaire 2022 à 2023 en raison d’un manque de financement scolaire et de bénévoles.

Pas moins de 70% des parents interrogés via OnePoll ont déclaré que leurs enfants apprécient les visites qu’ils font, avec les musées des sciences, le zoo et les activités d’aventure, comme le kayak ou l’escalade, parmi les favoris.

Le Great British School Trip a été façonné autour de la vision de Hyundai pour l’avenir, Progress for Humanity, qui se concentre sur la façon dont les connexions et la collaboration peuvent aider à accélérer le progrès et l’innovation.

Tous les voyages du programme couvriront des sujets importants tels que l’art, les mathématiques et les STEM.

Dans le cadre de cette initiative, la marque travaille avec Tim Campbell MBE en tant qu’éducateur en résidence.

Il a déclaré: «Les voyages scolaires font partie intégrante de l’éducation d’un enfant et ne sont pas seulement une journée amusante, mais permettent aux enfants de cimenter correctement leur apprentissage en dehors de la salle de classe.

« Je crois fermement en l’éducation en tant que facilitateur de la mobilité sociale, il est donc choquant qu’autant de membres de notre jeune génération ratent cette opportunité en raison de circonstances indépendantes de leur volonté.

“Je suis ravi de participer à ce programme et je pense qu’il est exceptionnellement opportun, pour ne pas dire nécessaire, de remettre fermement les voyages scolaires à l’ordre du jour.”

Les enseignants peuvent désormais enregistrer leur intérêt ici pour être parmi les premiers à accéder au programme complet lors de l’ouverture des réservations en janvier 2023.