Les enfants les plus âgés de Kim Kardashian, North et Saint West, décrochent leurs premiers rôles au cinéma dans la suite de “PAW Patrol”

Les deux aînés de Kim Kardashian la rejoindront dans un projet à venir.

Mercredi, Paw Patrol et le magnat de la télé-réalité se sont rendus sur Instagram pour partager que North et Saint West exprimeront des personnages dans la suite à venir, “Paw Patrol: The Mighty Movie”.

Kardashian, qui a exprimé Delores dans le film original, sera rejointe par North, 9 ans, et une apparition “caméo” de son fils, Saint, 7 ans.

Paw Patrol a profité de son compte Instagram pour partager le “casting superstar”, qui comprend Serena Williams, Kristen Bell, Taraji P. Henson et Christian Convery.

Le premier “Paw Patrol: The Movie” mettait en vedette Tyler Perry, Jimmy Kimmel, Dax Shepard, Randall Park, Yara Shahidi, Marsai Martin, Iain Armitage et Will Brisbin.

“Paw Patrol” est une série de Nick Jr. qui a débuté en 2013. Elle a duré huit saisons.

“Nous avons passé un si bon moment à travailler sur ce film”, a déclaré Kardashian aux Nickelodeon Kids ‘Choice Awards en 2021. “Mes enfants peuvent à peine y croire quand j’ai dit que j’allais y être.”

Le film d’animation devrait sortir en salles le 13 octobre.

Kardashian partage quatre enfants avec son ex-mari, Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West : Nord, Saint, Chicago et Psaume. Le fondateur de Skims a récemment célébré le cinquième anniversaire de Chicago et a partagé des clichés sur Instagram de la journée sur le thème de Hello Kitty.

Kim et North ont pris d’assaut les médias sociaux dans leur compte TikTok commun. Le duo mère-fille participe souvent à des tendances amusantes en ligne, avec l’une de leurs vidéos les plus récentes consistant à danser sur “Shake it Off” de Taylor Swift.

La paire a également synchronisé les lèvres avec la caméra dans le clip de 55 secondes.