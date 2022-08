Les enfants iront “mal vêtus et affamés” cet hiver si la crise du coût de la vie n’est pas résolue, prévient Gordon Brown

Gordon Brown a averti que les enfants seraient obligés d’aller à l’école “mal vêtus et sous-alimentés” si le gouvernement n’agissait pas maintenant pour aider les gens à traverser la crise du coût de la vie.

L’ancien Premier ministre travailliste a exhorté le gouvernement à donner la priorité à la mise en place d’un nouveau programme de soutien aux familles avant l’arrivée de l’hiver “peu importe ce qui se passe dans le programme de leadership”.

Parler à Nouvelles du cielM. Brown a averti qu’il n’y a “aucun doute que les gens mourront de faim en octobre” – ajoutant que si le gouvernement devait attendre son intervention jusqu’en novembre ou décembre, “les retraités devront choisir entre alimenter leurs compteurs de gaz ou se nourrir eux-mêmes”.

Les commentaires de M. Brown lundi matin ont fait écho à ceux qu’il a faits au cours du week-end, lorsqu’il a demandé au gouvernement de proposer un budget d’urgence avant qu’une “bombe à retardement financière” en octobre “ne pousse des millions de personnes par-dessus bord”.

Un rapport commandé par l’ancien dirigeant travailliste a révélé que les familles perdront jusqu’à 1 600 £ cette année, même après le versement d’une aide gouvernementale existante pouvant atteindre 1 200 £ par ménage.

L’ancien dirigeant travailliste Gordon Brown (Getty Images)

Le rapport du professeur Donald Hirsch, de l’Université de Loughborough, a révélé que 13 millions de ménages sont menacés de précarité énergétique après la prochaine hausse du plafond des prix de l’énergie à 3 700 £ ou plus en octobre.

Si le Premier ministre et les candidats à sa succession refusent de présenter un paquet d’urgence, “le Parlement devrait être rappelé pour les y obliger”, a déclaré M. Brown.

Répondant aux appels, l’ancien coprésident du Parti conservateur Oliver Dowden a admis qu'”il ne fait aucun doute que nous avons besoin d’une intervention d’une ampleur considérable” pour lutter contre la hausse du coût de la vie.

“Bien sûr, nous devons maîtriser cette situation et nous devons être réalistes et honnêtes avec les gens quant à l’ampleur du défi auquel nous sommes confrontés”, a-t-il déclaré. Nouvelles du ciel.

Visant l’ancien Premier ministre travailliste, M. Dowden a ajouté: «Je dirais, cependant, que je ne prends pas d’énormes leçons de Gordon Brown, rappelez-vous que c’était un homme qui nous a donné une augmentation de 75p pour les retraités, donc il n’a pas vraiment un excellent dossier sur ce genre de chose.

Pendant ce temps, les partisans de Liz Truss continuent de défendre le rejet controversé par la candidate à la direction des « aides » hivernales d’urgence.

Mme Truss avait dit au Financial Times: “La façon dont je ferais les choses, c’est d’une manière conservatrice de réduire le fardeau fiscal, pas de faire l’aumône”.

Se précipitant pour la défendre lundi, l’ancien secrétaire d’Irlande du Nord, Brandon Lewis, a déclaré à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme : « Nous chercherons à faire tout ce que nous pourrons pour aider les gens – c’est à cela que sert un budget d’urgence.

«Elle (Mme Truss) est prête à faire plus pour aider les gens, mais son objectif est de le faire d’une manière qui met plus d’argent dans les poches des gens, créant une économie à forte croissance avec des salaires plus élevés, plus de personnes au travail.

“Ainsi, plutôt que d’avoir des aumônes, ce que nous faisons, c’est avoir une économie à faible taux d’imposition qui stimule la croissance et donc avec des gens ayant plus d’argent dans leurs poches, ils sont mieux placés pour faire face à certains des défis que nous voyons.”