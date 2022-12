Un fil Twitter qui devient actuellement viral discute si les enfants doivent quelque chose à leurs parents. L’utilisatrice de Twitter Vaishnavi a lancé ce fil et a affirmé qu’elle y avait réfléchi en profondeur. Elle ajoute en outre qu’elle entretient une relation assez saine avec ses parents incroyablement aimants et compréhensifs et qu’elle pense que la réponse à la question est “Non”. Plus loin dans le fil, elle donne également des raisons pour étayer sa réponse. « Tu leur dois quelque chose parce qu’ils t’ont donné naissance ? Purement basé sur la nature de la relation, non. Ils ont choisi de vous avoir – pour une raison quelconque. Aucun enfant n’a demandé à naître. Il n’y a rien à rendre ici et par conséquent, vous ne leur devez rien”, a-t-elle écrit.

Elle a ajouté que tous les parents ne sont pas égaux. “En fait, la plupart des gens qui deviennent parents ne sont même pas qualifiés, et ce qu’ils appellent une “bonne parentalité” dépend de la perspective individuelle”, a-t-elle écrit. De plus, elle a mentionné qu’il n’y a pas de référence ici et que cela pourrait aller à l’un ou l’autre des extrêmes – vous pourriez vous révéler vraiment bon ou vous pourriez souffrir d’un traumatisme. Les parents ne savent pas vraiment ce qu’ils font la plupart du temps, et très peu font l’effort d’apprendre et d’être en bonne santé avec leurs enfants. Surtout dans les générations plus âgées. Voici le fil:

Leur devez-vous parce qu’ils ont dépensé de l’argent pour votre éducation et subvenir à vos besoins jusqu’à l’âge adulte ? Encore une fois, non. Ils ont choisi de vous avoir, et subvenir aux besoins de base comme la nourriture, le logement, les vêtements, l’éducation est un strict minimum. C’est leur devoir de financer vos besoins de base parce qu’ils vous ont eu – Valia (@Vaishnavioffl) 27 décembre 2022

Leur devez-vous parce que « ce sont vos parents » ? Absolument pas. Tous les parents ne sont pas égaux. En fait, la plupart des gens qui deviennent parents ne sont même pas qualifiés, et ce qu’ils appellent « une bonne parentalité » dépend de la perspective individuelle. Il n’y a pas de référence ici ++ – Valia (@Vaishnavioffl) 27 décembre 2022

++ et cela pourrait aller dans les deux extrêmes – vous pourriez devenir vraiment bon ou souffrir d’un traumatisme. Les parents ne savent pas vraiment ce qu’ils font la plupart du temps, et très peu font l’effort d’apprendre et d’être en bonne santé avec leurs enfants. Surtout dans les générations plus âgées— Valia (@Vaishnavioffl) 27 décembre 2022

Elle relie en outre un article d’EB Johnson dans Newsflash. “Sur les parents toxiques, il dit également” Alors que beaucoup d’entre eux aiment nous rappeler qu’ils sont responsables du don de la vie, la vraie question est, quel genre de cadeau est-ce lorsque vous êtes constamment émotionnellement battu et honteux? “C’est si familier, non ?”, a-t-elle écrit.

Ce bel article d’EB Johnson s’ouvre sur NEWS FLASH : Vous n’avez pas demandé à être mis au monde et ils avaient l’obligation légale (et morale) de vous nourrir, de vous vêtir, de vous scolariser et de prendre soin de vous. https://t.co/2ftIGdmIGh. – Valia (@Vaishnavioffl) 27 décembre 2022

Johnson poursuit en parlant de parents toxiques qui considèrent leurs enfants comme des biens. Il dit “… tu ne dois rien à tes parents. Ni ton bonheur, ni ta carrière, ni ta famille – rien. Votre vie vous appartient entièrement et vos parents n’ont pas le droit de vous dicter cela.” – Valia (@Vaishnavioffl) 27 décembre 2022

La famille peut être formidable, mais quand ce n’est pas le cas, il est important de fixer des limites et nous devons le faire sans ressentir la moindre culpabilité. “Ne pas fixer ces limites vous expose à des abus potentiels, à des interférences relationnelles, et plus encore.” – Valia (@Vaishnavioffl) 27 décembre 2022

Nous sommes culpabilisés par notre société, nos traditions, nos pairs en croyant que les gens méritent le respect parce qu’ils sont plus âgés – peu importe à quel point ils sont merdiques. On entend des répliques du genre “mais après tout ce sont tes parents”. On oublie souvent que ce sont des êtres humains capables d’être toxiques – Valia (@Vaishnavioffl) 27 décembre 2022

Le tweet a réussi à rassembler 2,7K likes et plus de 350K vues. « Tout est vrai. Mais juste un contrepoint. Si vous avez plus de 21 ans et que vous voulez que vos parents financent des études coûteuses à l’étranger, vous êtes un fardeau pour eux dans leur vie de retraité. Les enfants ne pensent jamais que leurs parents ont besoin d’une vie autre que de se soucier des besoins de leurs enfants. Payez à votre guise, les adultes !”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Une autre personne a écrit : « C’est une différence entre la gratitude et le droit dans les deux sens ! Tant que les parents et les enfants pensent que c’est de la gratitude, la relation est belle. Quand tout le monde pense avoir le droit, les ennuis commencent.”

Que pensez-vous de la même chose ?

