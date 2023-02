Les enfants fuyant le danger dans de petites embarcations devraient être expulsés, selon un groupe de réflexion conservateur

Les enfants fuyant les conflits et les persécutions dans d’autres parties du monde devraient toujours être expulsés du Royaume-Uni s’ils traversent la Manche dans de petits bateaux, selon de nouvelles propositions radicales d’un groupe de réflexion conservateur influent. Le document de Policy Exchange – parfois utilisé comme plate-forme par les hauts ministres conservateurs pour suivre de nouvelles mesures – envisage de contourner la loi sur les droits de l’homme et la loi sur l’esclavage moderne afin d’éliminer les contestations judiciaires de l’éloignement des hommes, des femmes et des enfants. Il comprend un avant-propos de l’ancien ministre australien de l’Immigration, Alexander Downer, qui a été chargé, sous le mandat de Priti Patel en tant que ministre de l’Intérieur, d’examiner la UK Border Force. Il y décrit les traversées de la Manche comme « une crise existentielle pour le gouvernement ». Établissant une liste en 12 points que, selon lui, toute nouvelle législation sur les soi-disant petits bateaux “doit respecter pour être efficace”, le document demande que le ministre de l’Intérieur soit placé dans l’obligation d’expulser toute personne qui arrive ou tente d’arriver illégalement au Royaume-Uni par petit bateau depuis un pays sûr comme la France. “Il est important que cela s’applique sans exception, y compris aux enfants non accompagnés, pour décourager de nouvelles traversées de la Manche et pour empêcher que les renvois ne soient contestés devant les tribunaux”, écrit Downer, président du conseil d’administration du groupe de réflexion. L’ancien ministre australien, architecte clé de la politique controversée de ce pays qui a détourné les demandeurs d’asile vers les États insulaires du Pacifique, a affirmé que « les frontières de la Grande-Bretagne sont hors de contrôle ». L’article a été co-écrit par le professeur Richard Ekins, responsable du projet de pouvoir judiciaire de Policy Exchange – qui a déjà été salué par la ministre de l’Intérieur Suella Braverman comme “le seul défenseur public de l’orthodoxie constitutionnelle” – qui écrit : “La crise dans la Manche va ne prendra pas fin tant qu’il ne sera pas clair pour toutes les personnes concernées que choisir de traverser sur un petit bateau n’est pas un moyen viable d’entrer et de rester au Royaume-Uni. “Cela ne peut se faire sans une réforme du cadre juridique, réforme qui nécessite une législation.” Sir Stephen Laws KC, qui a été le premier conseiller parlementaire de 2006 à 2012, fait partie d’un groupe d’avocats du gouvernement qui rédigent des lois, est également co-auteur. Le document propose que la nouvelle législation doit “désappliquer” les dispositions pertinentes de la loi de 1998 sur les droits de l’homme et de la loi de 2015 sur l’esclavage moderne, “ce qui signifierait que les litiges en matière de droits de l’homme devant les tribunaux britanniques ne pourraient pas contrecarrer la volonté du parlement”. Quiconque est apte à voler devrait être expulsé, ajoute-t-il, bien que personne ne devrait être expulsé vers un pays où il risque d’être persécuté. Il envisage que la législation proposée ne s’appliquerait pas aux autres migrants illégaux, car “la crise de la Manche présente des caractéristiques particulières qui justifient un régime sur mesure”, et l’étendre à d’autres la rendrait plus difficile à justifier ou à mettre en œuvre. ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre Politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer.

après la promotion de la newsletter

Les plans ont été condamnés par le Conseil des réfugiés comme “une approche semblable aux nations autoritaires” et comme une approche qui ignorait le fait que la plupart des personnes dans de petits bateaux sont des hommes, des femmes et des enfants fuyant la guerre et la persécution.

“Les propositions laisseront simplement les personnes vivant dans les limbes pendant des mois face à la détention puis à l’expulsion du Royaume-Uni, traitées comme des criminels sans audience équitable sur le sol britannique, leurs droits bafoués”, a déclaré Enver Solomon, le PDG de la Refugee Conseil.

«C’est une approche plus proche des nations autoritaires qui s’éloignent des traités internationaux sur les droits de l’homme, comme la Russie ou la Biélorussie, et ce n’est pas une façon de traiter ceux qui ont tout perdu sans faute de leur part.

«Nous avons besoin d’une approche qui remplace le chaos et le coût de ce que nous avons maintenant et se concentre sur la compassion et la compétence, créant des itinéraires sûrs et ordonnés pour que les réfugiés atteignent le Royaume-Uni, tels que les visas de réfugiés, et donnent toujours aux gens une audience équitable afin que leurs droits sont respectés. »