Les enfants et les parents apprécient le Biz Boo annuel de la Chambre de commerce de la région de Yorkville! Événement d’Halloween – Shaw Local

Trick-or-treaters et leurs parents se sont rendus au centre-ville de Yorkville, aux cinémas NCG Yorkville et dans d’autres entreprises participantes de la ville le samedi 22 octobre pour profiter du Biz Boo annuel de la chambre de commerce de la région de Yorkville! Événement d’Halloween.

Les entreprises accueillaient les enfants costumés et les familles à visiter pour des friandises, des jeux, de la peinture faciale, de l’artisanat, des dessins, de la décoration de citrouilles, une promenade d’épouvantail et plus encore.

De plus, un événement touch-a-truck a eu lieu au NCG Yorkville Cinemas, 1505 North Bridge Street. Les véhicules des premiers intervenants ont été fournis par le service de police de Yorkville, le service d’incendie de Bristol Kendall et le service du shérif du comté de Kendall. Des véhicules commerciaux pour l’événement ont été fournis par Knight Transportation et d’autres.