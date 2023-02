Les enfants essaient le défi “Ne pas danser” dans une vidéo virale et impressionnent Internet avec leurs réactions “cool”

Les enfants ont toujours un faible pour la danse ! Qu’il s’agisse d’un moment amusant ou d’un concours, les enfants ne s’arrêtent jamais de taper du pied sur les chansons qu’ils aiment. Avec la tendance à suivre les défis de la danse qui font surface sur Internet, ces munchkins prouvent que rien ne peut les empêcher de s’épancher sur le public. Mais que diriez-vous de leur faire tenter le défi « ne pas danser » ? Cette mère a tenté de le faire et la réaction de ses enfants est la meilleure chose sur Internet aujourd’hui.

L’utilisatrice d’Instagram, Kaori Hansen Wright, a publié un clip mettant en vedette ses cinq enfants qui montrait leur réaction au « défi Essayez de ne pas danser ». Lorsque les rythmes ont commencé à jouer, son plus jeune enfant, avec ses lunettes de soleil et sa casquette, n’a pas pu résister et a commencé à vibrer depuis le début lui-même. Puis une autre fille a commencé à danser sur “Boom Boom Boom” et c’est à ce moment-là qu’elle n’a plus pu contrôler son excitation. Avec chaque chanson différente, arrivait un enfant qui perdait la trace et en un rien de temps, on pouvait les voir tous les cinq danser ensemble sur le remix.

« Parfois, après le dîner, il y a une soirée dansante impromptue chez nous. Ce soir, j’ai lancé aux enfants le défi Essayez de ne pas danser. Le petit Tommy Hiro est un roi de la fête », a lu la légende à côté de la vidéo partagée sur la plateforme de partage de photos.

Depuis qu’elle a été partagée, la vidéo a reçu plus de 1,5 million de vues sur les réseaux sociaux. Les internautes qui sont allés éperdument avec le joli clip se sont rendus dans la section des commentaires pour donner de l’amour aux enfants. “Cela a ramené tant de souvenirs d’être dans des clubs à la fin des années 90 dansant jusqu’à ce que le soleil se lève sur toutes ces chansons !! Tellement bon !!!” a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a déclaré: «Cette vidéo a fait ma journée. Merci pour le partage”.

La plupart des utilisateurs ont adoré le swag du petit comme l’un d’entre eux l’a mentionné : “Le petit mec est mon préféré ! Depuis le début”. “Le bébé n’arrêtait pas de perdre un vêtement à chaque chanson… puis il revient comme yeahhhh !!! C’est ce dont je parle!” répondit l’autre.

