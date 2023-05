Les enfants enlevés au Japon s’expriment avant l’événement d’Hiroshima

« Nous n’arrivons pas à comprendre ce problème au Japon », dit-il. « J’ai perdu mon identité. La douleur que ce système japonais cause aux enfants est au-delà de toute description. Wataya a publié une collection de 12 histoires pour enfants enlevés et aliénés. « Certains enfants ont dit qu’ils souffraient encore de la douleur depuis 50 ans », dit-il, alimentant les problèmes de confiance, d’abandon et de santé mentale. L’expérience de Wataya et Atsuki n’est pas unique aux enfants japonais. Des centaines d’enfants nés d’un parent né à l’étranger ont été aliénés ou enlevés au Japon, suscitant la condamnation des Nations Unies et du Congrès des États-Unis. Leur vie fait désormais partie d’un bras de fer diplomatique qui nuit à l’image internationale soigneusement élaborée du Japon alors qu’il cherche à étendre son influence à l’étranger. Les dirigeants des sept plus grandes économies du monde et le Premier ministre australien Anthony Albanese se rendront vendredi à Hiroshima pour le G7. Ils se concentreront sur la guerre en Ukraine et en Chine, mais les dirigeants auront également l’occasion d’évoquer le sort de centaines d’enfants disparus en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida.

En mars, une enquête menée par cette tête de mât et 60 minutes a révélé que la police japonaise avait ignoré les avis de personnes disparues d’Interpol et que les tribunaux n’avaient pas appliqué les ordonnances de visite pour des dizaines d’enfants australiens disparus. Chargement « Bien sûr, ils devraient l’augmenter au G7 », a déclaré le père australien Matt Wyman. «Il y a 82 enfants d’Australie. Ils savent ce qui se passe. » Wyman a perdu ses enfants en 2009. « Mon mariage était un mariage normal. Ma femme voulait juste aller au Japon pour des vacances », a-t-il déclaré. Ils ont disparu à la place. Lorsqu’il a retrouvé ses enfants et tenté de donner une carte d’anniversaire à son fils en 2012, il était entouré de six policiers. « J’étais une épave, mais je n’ai jamais abandonné », dit-il. En 2015, son fils aîné a refusé d’aller à l’école. Désespérée, l’ex-femme de Wyman a accepté de le renvoyer en Australie. Il est là depuis. « Il n’aime pas en parler maintenant. Cela l’a affecté depuis. Même à ce jour, il a de l’anxiété à ce sujet.

La fille de Keiko Jalili a été enlevée alors qu’elle avait quatre ans. « Ce système ne pense pas aux enfants », dit-elle. « Les enfants sont abandonnés. Jalili est l’un des rares parents japonais à avoir depuis renoué avec leur fils ou leur fille. Cela a pris 14 ans. Matt Wyman dit que l’enlèvement de ses enfants leur a causé des dommages à long terme. Crédit: Paul Harris « Le système japonais est très bon pour les enlèvements », dit-elle. « Ma fille ne veut pas parler du passé. Elle est toujours endommagée. Les impacts sur la santé mentale d’être enlevé puis de se sentir abandonné par l’autre parent sont profonds dans un pays aux prises avec une crise de santé mentale et de fertilité.

« C’est une douleur qui dure toute la vie », dit Wataya. « Cela a ruiné ma relation avec mon père et ma mère. » Une étude de 2016 du Scandinavian Journal of Public Health ont constaté que les enfants n’ayant accès qu’à un seul parent avaient des niveaux plus élevés de plaintes psychologiques et risquaient d’avoir une santé mentale plus mauvaise. La fille de Keiko Jalili a été enlevée alors qu’elle avait quatre ans. Crédit: Eric Bagshaw Les chiffres du gouvernement japonais montrent que 200 000 couples se séparent chaque année au Japon et qu’un tiers des enfants perdent tout contact avec l’un de leurs parents. « Le Japon est un champion du monde du suicide. Et nous savons que pour 65 % d’entre eux, c’est à cause de problèmes familiaux », a déclaré le père français Phillipe Cocatrix. « Le gouvernement crie que nous n’avons pas assez d’enfants. Mais ils ne peuvent pas protéger les enfants qui sont déjà nés.

Les responsables du gouvernement japonais hésitent à parler publiquement de la question malgré certains députés qualifiant les décennies d’enlèvements d’enfants d’embarras international. « Il y a eu des discussions concernant une éventuelle réforme juridique », a déclaré le secrétaire du cabinet de Kishida pour les affaires publiques, Noriyuki Shikata. « Mais je ne pense pas qu’aucune conclusion ait été tirée. » Le père français Phillipe Cocatrix (au centre) marche à Tokyo avec d’autres victimes d’enlèvement parental en mai. Crédit: Christophe Jue L’un des principaux points focaux proposés par le Japon au G7, outre la guerre en Ukraine, la coercition économique de la Chine et le rôle de l’intelligence artificielle sera le genre et l’autonomisation des femmes. Des mères qui se sont fait enlever leurs enfants ont accusé le gouvernement japonais de violer leurs droits humains. « Il y a des mères qui ne peuvent pas voir leurs enfants à cause de la loi actuelle », a déclaré Izumi Uchiyama, 40 ans, dont les enfants ont été soudainement enlevés par son mari en 2017. Elle ne les a pas revus depuis.

« Nous espérons qu’ils comprennent réellement que c’est notre situation et que le gouvernement doit réviser les lois pour protéger les droits des femmes comme nous. » Le père américain James Cook a été l’un des premiers cas entre les États-Unis et le Japon après avoir signé la Convention de La Haye sur les enlèvements internationaux d’enfants en 2014. Sa dernière photo de lui et de tous ses enfants est à l’aéroport avant leur départ pour le Japon pour un vacances. Ils ne sont pas revenus. James Cook avec sa femme et ses quatre enfants avant leur départ pour le Japon. « Mes enfants ont été tellement épuisés mentalement qu’il n’y a aucun espoir pour eux », dit-il. Cook a témoigné trois fois devant le Congrès américain. Il a remporté sa première affaire en vertu de la convention de La Haye devant un tribunal d’Osaka en 2016. Pourtant, ses enfants n’ont pas été rendus. Cette décision a ensuite été annulée par les tribunaux japonais. Cook dit que la seule façon d’amener le Japon à changer ses habitudes est que ses partenaires, en particulier les États-Unis, prennent publiquement position.