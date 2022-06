Les enfants en forme sont plus susceptibles de rester mentalement affûtés avec l’âge : étude

27 juin 2022 – L’activité physique aide les enfants à développer des muscles et des os solides et réduit le risque de maladies cardiaques et de diabète plus tard dans la vie. Maintenant, il y a encore une autre raison d’encourager votre enfant à bouger : cela peut l’aider à rester mentalement vif pendant des décennies.

Une nouvelle étude réalisée par des chercheurs australiens a suivi 1 200 personnes pendant 30 ans et a révélé un lien entre la forme physique de l’enfance et les performances mentales à l’âge moyen.

L’étude a commencé en 1985. Elle a porté sur des personnes âgées de 7 à 15 ans à l’époque, qui ont été évaluées pour la forme cardiaque et pulmonaire, la puissance et l’endurance, et mesurées pour le rapport taille-hanche. Plus de 30 ans plus tard, ceux qui avaient les scores de forme physique les plus élevés et les rapports taille-hanches les plus faibles en tant qu’enfants avaient tendance à obtenir de meilleurs résultats aux tests de capacité de réflexion.

Les résultats, publiés dans le Journal des sciences et de la médecine dans le sport, souligner l’importance de l’exercice non seulement pour un corps sain mais aussi pour un cerveau sain. Et pour en récolter tous les bénéfices, nous devrons peut-être commencer dès la petite enfance.