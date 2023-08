Les enfants d’un homme décédé lors d’inondations en Nouvelle-Écosse se demandent pourquoi les routes s’ouvrent et les alertes retardées

Cela n’a pas de sens pour Robie Holland que – alors que 250 millimètres de pluie se sont déversés dans la campagne de la Nouvelle-Écosse – rien n’empêchait son père de voyager sur une route rapidement inondée.

« Pourquoi la route était-elle ouverte ? C’est la principale question à laquelle je reviens sans cesse… Il y avait des inondations et il n’était pas sûr pour les gens d’emprunter ces routes. Pourquoi, si vous êtes dans les communautés rurales , est-ce un chacun pour soi ? » il a demandé dans une interview vendredi.

« A mes yeux, c’était une situation évitable. »

Nicholas Holland, 52 ans, faisait partie des quatre personnes décédées lors de l’inondation historique à l’intérieur des terres le 22 juillet, alors que des eaux torrentielles se déversaient sur la route rurale 14 près de Brooklyn, en Nouvelle-Écosse – au nord-ouest de Halifax – et emportaient deux véhicules dans un champ de foin.

Robie Holland, 25 ans, et sa sœur Sophie Holland, 23 ans, ont déclaré dans une interview que bien qu’ils soient reconnaissants des efforts des chercheurs cette nuit-là, une enquête indépendante est nécessaire pour répondre aux questions sur la réponse à la catastrophe des inondations.

De gauche à droite : Colton Sisco, 6 ans, Natalie Harnish, 6 ans, Nick Holland, 52 ans, et Terri-Lynn Keddy, 14 ans, sont décédés lors d’inondations historiques qui ont dévasté la Nouvelle-Écosse en juillet 2023. (Arbor Memorial/Ronald A. Walker Funeral Homes, Abraham Zebian/Facebook)

Les questions incluent pourquoi il y a eu un retard après une demande à 1 h 22 du chef adjoint du service d’incendie volontaire de Brooklyn pour une alerte prête indiquant aux conducteurs de rester hors de la route. L’alerte a été envoyée par les responsables provinciaux de la gestion des urgences à 3 h 06, environ une demi-heure après que la police a déclaré que le taxi transportant Holland et trois autres personnes étaient tombés dans l’eau.

« S’ils étaient bloqués sur l’autoroute et qu’ils avaient eu une alerte disant: » Ne descendez pas dans cette zone « , ils ne seraient pas allés là-bas. Ils vont changer leurs plans », a déclaré Robie Holland. .

Qu’est-il arrivé à la Hollande

Les deux enfants de Holland ont déclaré avoir appris des récits des survivants qu’après que leur père, un musicien de rock, ait fini de jouer un spectacle à Windsor, en Nouvelle-Écosse, aux premières heures du 22 juillet, lui et sa petite amie sont partis pour leur résidence à St. Croix. Cependant, la voiture de son partenaire a calé dans l’eau accumulée sur l’autoroute.

Les frères et sœurs Holland disent que les deux ont appelé un taxi et que le chauffeur a continué vers leur résidence. Alors que le taxi tournait au coin de la route 14, il a été emporté dans un champ de foin par des eaux agitées.

Robie Holland a déclaré que son père – qui avait un genou endommagé à la suite d’un accident des années plus tôt – avait quand même réussi à donner un coup de pied aux vitres de la voiture, permettant aux quatre à l’intérieur de s’échapper du véhicule en train de couler. « Il a donné à chacun une chance de survivre », a-t-il déclaré.

Le fils a déclaré que la petite amie de son père et le chauffeur de taxi avaient réussi à s’accrocher à des objets qui les empêchaient d’être emportés, mais la fille du chauffeur, Terri-Lynn Keddy, 14 ans, a été emportée par le courant, tout comme Holland, qui était pas un bon nageur.

Une maison et ce qui semble être une terrasse d’une autre maison ont été endommagées lors de l’inondation à Windsor, en Nouvelle-Écosse. (Peter Dawson/CBC)

Les chercheurs ont depuis retrouvé les corps de Holland et de Keddy. Deux enfants de six ans, Colton Sisco et Natalie Harnish, sont morts lorsqu’un autre véhicule a quitté la route à peu près au même moment.

Robie et Sophie Holland ont déclaré que cela les réconfortait de se souvenir des efforts de leur père pour aider les autres et du dévouement des chercheurs qui ont passé des jours à chercher les corps. « Je suis triste, mais je leur en suis reconnaissante », a déclaré Sophie.

Mais ils disent rester troublés par l’incapacité de la province et des responsables de la gestion des urgences à réagir plus rapidement dans les zones rurales.

Robie a déclaré qu’à 21 heures le soir des pluies torrentielles, il avait été refoulé par la police dans les rues d’Halifax, ce qui l’a amené à se demander pourquoi des blocages similaires n’étaient pas en place dans la municipalité de West Hants où son père est décédé.

Pendant ce temps, Sophie Holland, physiothérapeute, a déclaré que sa génération était confrontée à des défis croissants du changement climatique et qu’elle recherchait de meilleures préparations de la part des gouvernements à tous les niveaux.

« [Political leaders] dire « Nos pensées et nos prières accompagnent les familles des victimes », mais si vous aviez fait quelque chose plus tôt, les choses auraient pu être différentes », a-t-elle déclaré.

Un terrain de sport à Bedford, en Nouvelle-Écosse, a été inondé par la tempête. (Martin Trainor/CBC)

Blair Feltmate, directeur du Intact Centre on Climate Adaptation de l’Université de Waterloo, fait partie de ceux qui demandent un examen indépendant pour examiner les lacunes de la réponse aux tempêtes en Nouvelle-Écosse. Son centre a attribué à la Nouvelle-Écosse une note de C dans une étude de 2019 évaluant la préparation des provinces aux inondations.

Il a noté que la province était la seule au Canada atlantique à déléguer la responsabilité de la cartographie des plaines inondables aux gouvernements locaux et que la province « n’offre pas d’incitatifs pour la relocalisation des développements des zones de plaines inondables ».

La province dit qu’elle procédera à un examen

Le ministère provincial des Travaux publics a déclaré vendredi qu’il ne pouvait pas fournir de détails sur les fermetures de routes pendant la tempête. « Le personnel continue de travailler dur pour rétablir l’accès aux routes et aux ponts endommagés touchés par les inondations extrêmes », a déclaré le porte-parole Gary Andrea. « Nous reviendrons sur les mesures prises lors du week-end du 21 juillet une fois nos travaux terminés. »

Sophie et Robie Holland disent qu’ils souhaitent que des améliorations se produisent rapidement.

« Sommes-nous prêts ? demanda Sophie. « Quels changements allons-nous apporter à l’avenir ? De toute évidence, nous n’étions pas préparés à cela. »

