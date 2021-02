Les enfants d’un homme âgé accusé d’avoir tué leur mère à l’aide d’une hache et d’une ceinture se tiennent aux côtés de leur père

Max Beever (photo ci-dessus) a été accusé du meurtre de sa femme Robyn Beever

Trois enfants de l’homme accusé d’avoir tué leur mère avec une hache et une ceinture ont offert un «soutien indéfectible» à leur père.

Max Beever, 82 ans, a été inculpé par la police sur la Gold Coast à la suite de la prétendue tentative de meurtre-suicide jeudi.

Il est actuellement en cours d’évaluation à l’hôpital, mais une fois qu’il aura terminé son traitement médical, M. Beever devrait être transféré dans une maison d’arrêt.

S’exprimant via une déclaration au nom de l’avocat de la famille, les enfants ont révélé que leurs parents étaient « dévoués l’un à l’autre » après s’être rencontrés il y a plus de 60 ans au début de la vingtaine.

Robyn Beever, 82 ans également, a été retrouvée morte jeudi dans le garage de la résidence du couple à Varsity Lakes.

Les services d’urgence ont été alertés de la scène vers 13h30 après que la fille du couple se soit rendue au domicile familial pour vérifier le bien-être de ses parents.

« Robyn et Max se sont rencontrés alors qu’ils n’avaient que 20 ans et ils sont ensemble en tant que couple aimant depuis lors », a déclaré la famille par l’intermédiaire de l’avocat de M. Beever, Jonathan Nyst, selon le Gold Coast Bulletin.

«Ils étaient dévoués les uns aux autres et, dans leurs dernières années, la préoccupation première de chacun d’entre eux était de toute évidence le bien-être de l’autre.

La police est rapidement arrivée sur les lieux (photo ci-dessus) après la découverte du corps de Robyn Beever par sa fille jeudi

Il est entendu que M. Beever souffre de la maladie de Parkinson et que Mme Beever a récemment reçu un diagnostic de démence.

Le couple s’est rencontré dans la vingtaine et était « dévoué l’un à l’autre » avec pour principale préoccupation le bien-être de l’autre

La famille serait dévastée par la tragédie, en particulier les circonstances brutales liées à la perte de leur mère.

« Leur plus grande préoccupation est maintenant pour leur père âgé, qui n’est pas en bonne santé, et ce n’est plus le cas depuis un certain nombre d’années », lit-on dans le communiqué de M. Nyst.

«Il a leur amour et leur soutien indéfectibles, et ils sont pleinement attachés à son bien-être.

L’inspecteur-détective Chris Ahearn a confirmé qu’une hache et une ceinture avaient été retrouvées sur les lieux et faisaient l’objet d’un examen en cours.

On ne sait toujours pas exactement quand Mme Beever est décédée, avec une autopsie pour combler les trous médico-légaux.

Jusqu’à présent, Beever n’a pas coopéré avec la police, refusant d’être interrogé.

Son cas a été brièvement évoqué devant le Southport Magistrates Court vendredi et ajourné jusqu’au 5 mars.