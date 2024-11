Les enfants du prince William Kate Middleton réagissent à l’importante mise à jour sur la santé de leur mère

Le prince William et les enfants de Kate Middleton reçoivent des mises à jour « rassurantes » sur la guérison du cancer de leur mère

Les enfants du prince William et de Kate Middleton, Prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, ont beaucoup à espérer à l’approche de la fin de l’année.

Cette année a été difficile pour les enfants, Kate Middleton ayant subi une opération abdominale puis un traitement contre le cancer. Malgré le retour prochain de George, Charlotte et Louis à l’école de Lambrook à la fin de leurs vacances d’octobre, ils seraient apparemment excités à l’approche du retour de leur mère Kate au concert de chants de Noël.

L’experte royale Jennie Bond a déclaré D’ACCORD!: « Halloween, la soirée des feux de joie, Noël – ils arrivent tous un peu à la hâte à cette époque de l’année, mais c’est une période passionnante pour les enfants – et pour les parents qui aiment se joindre à la fête avec des décorations effrayantes, d’énormes feux de joie, des feux d’artifice, des toasts. des guimauves et, bien sûr, des chants de Noël.

Elle a poursuivi : « Ce sera évidemment un concert de chants de Noël très spécial pour Catherine et toute la famille. Ils seront si fiers de la voir revenir jouer un rôle de premier plan dans l’un de ses propres projets, et j’imagine que autant de membres de la famille royale la rejoindra autant que possible cette année.

Jennie a ajouté : « Ce sera un moment de fierté pour William, et un moment joyeux et rassurant pour les enfants. Maman est de retour, faisant son truc. Cela ne signifiera pas un retour aux fonctions royales pour Catherine, mais ce sera certainement un étape importante et extrêmement bienvenue sur son chemin vers un rétablissement complet. »