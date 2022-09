NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le roi Charles III a accepté de donner aux enfants du prince Harry et de Meghan Markle les titres de prince et de princesse après son ascension sur le trône britannique.

Les deux enfants du duc et de la duchesse de Sussex, Archie, 3 ans, et Lilibet, 1 an, n’ont pas reçu de titre de prince et de princesse à la naissance en raison de l’interprétation des lettres patentes, a déclaré un expert royal à Fox News Digital.

Les lettres patentes indiquent que les petits-enfants du souverain ont droit aux titres de prince et de princesse.

“C’était donc une grande dispute lors de l’interview d’Oprah, parce que Meghan a dit à Oprah qu’Archie avait le droit d’être un prince et que la famille l’avait refusé. Ce n’était pas vrai. C’était incorrect”, a déclaré l’experte royale Shannon Felton Spence. expliqué.

“Archie n’était pas encore le petit-fils du souverain”, a-t-elle ajouté. “Il était l’arrière-petit-fils du souverain. Donc, les titres sont inventés là-bas. Le souverain est le PDG avec cette note d’orientation inventée, et ils peuvent l’interpréter comme ils veulent. Et, à ce moment-là, cela avait été interprété qu’Archie n’était pas le petit-fils du souverain.”

Maintenant que Charles est devenu roi, les enfants du prince Harry et de Markle sont des petits-enfants du souverain.

“Je pense que c’est magnifique maintenant qu’aujourd’hui c’est l’anniversaire de Harry et que le roi leur a accordé les titres”, a déclaré Spence. “C’est un privilège d’être le petit-fils du souverain. C’est formidable, et je pense que cela devrait montrer que tout ce qui l’empêchait était un document.”

Les enfants du prince William et de Kate Middleton ont reçu des titres de prince et de princesse à leur naissance, même s’ils n’étaient pas des petits-enfants du souverain, car ils sont directement en lice pour le trône, a déclaré l’expert royal.

Spence a également expliqué pourquoi les enfants de Harry et Markle ne recevront probablement pas les titres de Son Altesse Royale (HRH) à ce stade.

“Harry en a toujours eu un et Meghan a eu le sien quand ils se sont mariés parce qu’ils travaillaient dans la famille royale”, a déclaré Spence à Fox News Digital. “Leur premier emploi à temps plein était de travailler dans la famille royale. L’utilisation des titres HRH permet simplement des privilèges supplémentaires, comme la sécurité financée par l’État. C’est pourquoi nous n’appelons plus le prince Harry, Son Altesse Royale, le prince Harry, le duc de Sussex, ou son Altesse Royale, Meghan, la duchesse de Sussex, ils ne vont pas les enlever, mais ils ne les utilisent pas.

“Alors Archie et Lili ne les auront pas pour le moment parce qu’ils ne travaillent pas dans la famille royale et que leurs parents ne les utilisent pas”, a-t-elle poursuivi. “Cela ne veut pas dire qu’ils ne les auront jamais. Cela signifie simplement qu’en ce moment, ils n’ont pas de HRH. Cela ne fait aucune différence dans leur vie en Californie.”

Cependant, Harry et Markle continuent de faire campagne pour que leurs enfants aient des titres de HRH, probablement pour des raisons de sécurité. Le duc et la duchesse de Sussex sont en colère contre le manque de titres de RHS, selon des informations.

Le prince Harry est dans une bataille juridique avec le gouvernement britannique concernant le manque de sécurité de sa famille au Royaume-Uni. Lui et Markle ont été dépouillés de leurs détails de sécurité après avoir quitté leurs fonctions royales.

Le prince a précédemment indiqué que la mort de sa mère était une raison pour laquelle il avait besoin d’une sécurité accrue. La princesse Diana est décédée des suites de blessures qu’elle a subies dans un accident de voiture. L’accident s’est produit alors que le conducteur tentait de fuir les paparazzis.

“Diana a perdu son HRH lors du divorce, et cela a toujours été considéré par de nombreux observateurs de la famille royale comme quelque chose d’assez cruel à lui prendre”, a déclaré Spence à Fox News Digital. “D’autant plus qu’elle élevait encore les deux princes.”

“Au moment de sa mort, elle n’avait pas HRH. Harry et William ont toujours ressenti, et ils l’ont dit assez publiquement, que le fait qu’elle n’avait pas cette sécurité supplémentaire – en particulier Harry. Harry en parle pas mal – a contribué à la mort tragique de sa mère”, a-t-elle ajouté. “Et, en partie, il pense qu’elle n’avait pas cette sécurité de l’État. Elle était en quelque sorte seule après le divorce.”

En dehors des raisons de sécurité, on ne sait pas pourquoi Markle voudrait les titres HRH.

“Ils ont dit dans l’interview qu’elle ne se souciait pas des titres, ce n’est pas quelque chose qu’elle recherche. Mais toute leur marque est basée sur le fait d’être royal adjacent ou d’être royal”, a déclaré Spence à propos de Markle. “Et donc, ils utilisent ces titres, qu’ils ont le droit d’utiliser.

“Il y a une dissonance entre ce qu’ils disent et la force avec laquelle ils se battent pour eux. Ils disent:” Nous ne voulons pas être des membres actifs de la famille royale “”, a-t-elle ajouté. “‘La famille royale nous a très mal traités. Notre santé mentale ne peut pas supporter de vivre au Royaume-Uni ou de faire ce travail et tout cela est juste.’ Mais alors pourquoi se battre si fort pour les titres et les mettre au premier plan de votre marque ?”

Ce n’est pas parce qu’Archie et Lilibet ne reçoivent pas actuellement de titres de RHS qu’ils ne deviendront pas des membres actifs de la famille royale à l’avenir.

“Archie et Lili pourraient obtenir les titres de RHS à un moment donné. Ce n’est pas comme si le roi Charles décrétait qu’ils ne pourraient jamais les avoir”, a déclaré l’expert royal. “Ils ont clairement indiqué que lorsque Harry et Meghan partiraient, la porte leur serait ouverte pour retourner dans la vie professionnelle royale s’ils le voulaient.

“Et, bien sûr, si cela se produisait, alors il est plausible qu’Archie et Lili puissent obtenir leur HRH et devenir des membres actifs de la famille.”