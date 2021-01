Enfants de Bodom chanteur Alexi Laiho est décédé à l’âge de 41 ans.

Le groupe de heavy metal a confirmé son décès dans un communiqué partagé sur Facebook le lundi 4 janvier. Selon le billet, Laiho est décédé à son domicile à Helsinki, en Finlande, la semaine dernière. Bien que la cause du décès n’ait pas été révélée, la déclaration a noté que le guitariste et chanteur principal « avait souffert de problèmes de santé à long terme au cours de ses dernières années ». Compagnons Jaska Raatikainen, Forgeron Henkka et Janne Wirman a appelé Laiho « l’un des guitaristes les plus renommés au monde ».

« Plus de 25 ans d’amitié. Nous avons perdu un frère. Le monde a perdu un compositeur phénoménal et l’un des plus grands guitaristes de tous les temps », lit-on dans le message. « Les souvenirs et la musique d’Alexi vivront pour toujours. Nos pensées vont à la famille d’Alexi pendant cette période difficile. »

L’année dernière, Laiho a formé Bodom après minuit. Les artistes du supergroupe –Daniel Freyberg, Mitja Toivonen et Waltteri Väyrynen–rendu hommage sur Facebook, ainsi que.

« Nous sommes absolument dévastés et navrés par la perte soudaine de notre cher ami et membre du groupe », lit-on dans leur déclaration. « Notre voyage ensemble en tant que groupe ne faisait que commencer, il n’y a donc pas de mots pour décrire le choc et le chagrin sans fin que nous ressentons tous. Que votre âme repose en paix, vous nous manquerez éternellement. Nous vous aimons frère. »