Vivant dans une cabane en bois à 300 km de Moscou, Elizaveta Mikhaylova se sent piégée dans le même exil forcé imposé à sa famille pendant la grande terreur de Josef Staline lorsque son père a été envoyé dans les camps de prisonniers du Goulag.

L’homme de 72 ans fait partie d’un groupe en déclin d’environ 1500 retraités ou «enfants du Goulag» à qui le gouvernement a promis un logement dans les villes d’origine de leur famille après la rupture de l’Union soviétique en 1991, mais qui n’ont rien reçu 30 ans. plus tard.

Mikhaylova est née en exil dans la République soviétique de Moldavie après que son père ait été banni de Moscou en tant qu ‘«ennemi du peuple». Elle a été maintenue là-bas par les restrictions soviétiques à la liberté de mouvement, mais est ensuite retournée en Russie après avoir vendu l’appartement familial.

C’était suffisant pour acheter une simple hutte près d’une voie ferrée à cinq heures de route de Moscou où elle vit avec ses deux filles adultes avec une pension mensuelle de 220 dollars. Ils brûlent du bois pour se réchauffer en hiver, la couverture mobile est limitée et pas d’eau chaude.

Sa sœur aînée, Lenina, y a vécu jusqu’à sa mort en 2019 au cours de leur longue lutte pour retourner à Moscou.

« Je regrette tellement qu’elle n’ait pas vécu pour le voir (un retour dans la capitale russe). Je le regrette vraiment. Il est possible que sa santé ne puisse tout simplement pas faire face aux conditions actuelles dans lesquelles nous vivons », explique Mikhaylova, qui a rencontré son père pour la première fois à l’âge de huit ans, à son retour d’un second séjour dans les camps.

Alors que leur nombre a diminué au fil des ans, le sort des enfants du Goulag semblait souvent une cause perdue jusqu’à la fin de 2019, lorsque Mikhaylova et deux autres femmes âgées ont remporté des recours devant la Cour constitutionnelle de Russie.

Il a statué qu’ils étaient éligibles à un logement à Moscou, rejetant les obstacles dans leurs demandes et, plus largement, a demandé au gouvernement d’accélérer leur demande de logement et toutes les autres.

L’affirmation de Mikhaylova avait été retardée par une décision de justice antérieure de Moscou selon laquelle seul son père avait été explicitement exilé de Moscou et que sa mère aurait pu continuer à y vivre seule et donner naissance à Elizaveta sans lui.

Le sort d’elle et de nombreuses autres revendications reste incertain. Des pétitions en ligne signées par 80 000 Russes et plus de 100 personnalités publiques ont exhorté le gouvernement à intervenir.

Les critiques affirment qu’un projet de loi rédigé par le gouvernement pour mettre en œuvre la décision de la Cour constitutionnelle ne parvient pas à supprimer les obstacles bureaucratiques qui pourraient obliger les demandeurs à attendre encore 30 ans pour se loger.

Les ONG et les législateurs ont rédigé une législation rivale qui, selon eux, accélérerait les revendications. Les législateurs au parlement devraient discuter des deux projets de loi ce mois-ci et choisir entre eux.

Mikhaylova a dit qu’elle surveillerait de près. « Nous ne sommes pas là où nous voulons être et pas là où nous devrions être. C’est l’exil. »