Les enfants doukhobors enlevés dans des foyers de la Colombie-Britannique dans les années 1950 méritent une indemnisation : rapport

L’ombudsman de la Colombie-Britannique affirme que le projet de la province de s’excuser pour la détention des enfants doukhobors dans les années 1950 est une « étape capitale », malgré plus de 60 ans.

Mais il appelle le procureur général à rester vague sur l’indemnisation des survivants, de leurs familles et de leurs communautés.

L’ombudsman Jay Chalke a publié le dernier rapport, « Time to Right the Wrong », mardi 18 juillet, la deuxième mise à jour du rapport original de 1999 sur le traitement des Doukhobors dans les West Kootenays dans les années 1950. Le rapport se concentre sur un chapitre sombre de l’histoire de la Colombie-Britannique.

« Le gouvernement n’a pas précisé ce qu’il entend inclure dans ce paquet ni quand il sera finalisé et annoncé. Après avoir attendu 70 ans pour que justice soit rendue, cette communauté mérite une articulation claire de la manière précise dont le gouvernement entend réparer ce tort tragique de longue date plutôt qu’un jargon opaque.

Environ 200 enfants ont été appréhendés et confinés dans un ancien sanatorium de la tuberculose à New Denver entre 1953 et 1959. Les enfants ont été enlevés à leurs parents, «souvent sous le couvert de l’obscurité», parce que leurs parents se sont identifiés comme des fils de la liberté Doukhobors qui s’opposaient aux politiques gouvernementales et les règlements, y compris le refus d’envoyer leurs enfants à l’école publique.

Chalke dit qu’à la suite du retrait forcé des enfants et de leur séparation d’avec leurs familles, de nombreux enfants ont été maltraités à la fois physiquement et psychologiquement.

Le rapport fait suite à de récentes plaintes de survivants concernant l’inaction du gouvernement.

Le Bureau du Médiateur a publié son premier rapport en 1999, intitulé « Righting the Wrong », enquêtant sur les événements et trouvant finalement ce qui est arrivé à ces enfants comme injuste et oppressant. À l’époque, l’ombudsman avait demandé au gouvernement provincial de s’excuser et d’indemniser les victimes. Cet appel a été répété en 2002.

