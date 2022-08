Les enfants disent que le COVID a aggravé leurs maux de tête : étude

Une nouvelle étude a révélé que les enfants souffrant de maux de tête éprouvaient des douleurs plus fréquentes et une anxiété pire pendant la pandémie de COVID-19.

La petite étude, publiée dans le Journal of Child Neurology, à comité de lecture, indique un stress élevé – des perturbations de leur vie quotidienne, de la distanciation sociale et de l’anxiété autour de la maladie – ainsi qu’une diminution de l’activité physique et une augmentation du temps d’écran comme causes.

Une participation accrue à des environnements virtuels peut avoir entraîné des sentiments d’isolement et d’anxiété chez les enfants, a déclaré l’auteur principal Marc DiSabella, médecin ostéopathe et directeur du Headache Program au Children’s National Hospital de Washington, DC, dans un communiqué de presse.

“Ces découvertes ont vraiment un impact sur moi en tant que médecin et parent”, a déclaré DiSabella.

“Il est important que nous comprenions mieux comment le stress et les changements de routine affectent le bien-être et l’humeur des enfants.”

Les chercheurs ont demandé à 107 patients pédiatriques souffrant de maux de tête de remplir un questionnaire de l’été 2020 à l’hiver 2021 afin de suivre tout changement dans leurs maux de tête et leur mode de vie.

Avant la pandémie, 60 % des répondants ont déclaré avoir des maux de tête moins de 15 jours par mois.

Ce chiffre est tombé à 50 % pendant la pandémie, le nombre de patients signalant des maux de tête quotidiens constants passant à 36 %, contre 22 % avant la pandémie.

Quarante-neuf pour cent des patients ont déclaré que leurs maux de tête se sont aggravés depuis le début de la pandémie et 54 pour cent ont déclaré que la quantité d’activité physique qu’ils faisaient avait également diminué à cause du COVID-19.

Les patients et les familles citent souvent le manque d’exercice physique comme déclencheur des migraines, selon les auteurs de l’étude.

Soixante et un pour cent des participants ont également déclaré utiliser des écrans plus de six heures par jour.

Bien que les chercheurs disent qu’il n’est pas clair si l’augmentation du temps d’écran aggrave ou non les maux de tête, les patients et les familles le désignent “systématiquement” comme un déclencheur de maux de tête.

DiSabella ajoute que les patients souffrant de maux de tête ont des taux disproportionnellement élevés de plaintes d’humeur, les participants à l’étude signalant une anxiété, une humeur et une charge de travail pires pendant la pandémie.

Les chercheurs affirment que la petite taille de l’échantillon et la conception observationnelle de l’étude sont des facteurs limitants.

Cependant, DiSabella recommande aux parents de parler avec leurs enfants de l’impact de la pandémie sur leurs maux de tête et leur humeur, ainsi que de leur proposer de l’aide à domicile ou avec un professionnel formé en psychologie de l’enfant.

“Avoir mal à la tête tous les jours, tout le temps, sans interruption en vue, est vraiment frustrant pour les enfants et leurs parents”, a déclaré DiSabella.

“Ils veulent juste être un enfant normal mais n’ont aucun contrôle sur le moment où la douleur augmente, et ils sont soudainement incapables de faire des activités simples comme lire un livre ou voir des amis, ce qui ajoute à l’incertitude de leur avenir.”