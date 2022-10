Les enfants difficiles se plaignent le plus des choux de Bruxelles, du chou et des oignons, selon une enquête

1. Rendez-le amusant :

Ayez un jour de la semaine où toute la famille choisit un nouveau fruit ou légume à essayer. À tour de rôle, parlez de son goût, de son apparence et de son odeur. Cela encouragera la curiosité de votre enfant envers la nourriture et suscitera son intérêt.

2. Donnez-leur le contrôle :

Les enfants ont tendance à être plus aventureux lorsqu’ils essaient des aliments lorsqu’ils ont eux-mêmes un rôle à jouer, alors essayez d’impliquer vos tout-petits dans la préparation et même la culture des aliments – vous n’avez pas besoin d’un grand jardin, quelques pots suffisent.

3. Soyez créatif :

Introduisez des légumes d’une manière inhabituelle, comme les chips de chou frisé – faciles à préparer et les enfants ont tendance à les adorer. Pour les protéines, des boulettes de viande avec une sauce aux légumes savoureuse ou des croquettes de poisson aux formes de poisson amusantes.

4. Encouragez les repas conscients :

Évitez les distractions au moment des repas, comme avoir des tablettes à table ou des jouets, et encouragez plutôt votre enfant à être présent et à remarquer les couleurs, les saveurs et les textures des aliments. La connexion avec la nourriture de cette manière aide les enfants à mieux digérer et apprécier leur nourriture.

5. Ne forcez pas :

Ajouter de la pression ne fera qu’encourager votre enfant à avoir des sentiments négatifs à l’égard de l’alimentation et des repas, alors gardez le cœur léger et si votre enfant n’aime pas un certain aliment, retirez-le calmement et réessayez la prochaine fois.