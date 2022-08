Les enfants devraient-ils assister à un service commémoratif ou à des funérailles ? – Section locale de Shaw

Après un décès, les membres survivants de la famille peuvent se demander s’il faut inclure les enfants dans le service commémoratif ou funéraire. Si un enfant est capable de rester assis et d’agir de manière appropriée lors d’événements familiaux, il doit avoir le choix d’y assister ou non.

“Chaque personne est unique dans sa façon de gérer le décès d’un être cher”, a déclaré John Adolf, directeur des services funéraires Adolf. « Les enfants, en particulier, ont besoin de l’attention de leurs parents à ce moment-là pour les guider sur leur chemin d’apprentissage. La mort fait partie de la vie, et c’est toujours une expérience émotionnelle ; la façon dont les enfants y réagissent peut varier selon les relations et les circonstances individuelles.

Les services funéraires, commémoratifs et de cimetière offrent l’occasion de se réunir avec la famille et les amis et sont la meilleure façon de dire au revoir à des êtres chers. “Je pense qu’il est important que les enfants assistent aux services familiaux, afin qu’ils puissent comprendre que ce sont des événements normaux et naturels de la vie”, a ajouté Adolf. « Les parents doivent prendre la décision finale quant à savoir si les enfants doivent assister. Un événement qui dure plusieurs heures peut être trop long pour certains jeunes enfants.

Si l’enfant veut y assister, il doit savoir à quoi s’attendre. Il peut être utile pour eux de savoir comment la pièce sera aménagée et comment le défunt peut apparaître s’il y a un cercueil ouvert. Ils doivent savoir que les gens vont pleurer car le défunt leur manque, mais d’autres peuvent sourire en se remémorant leurs souvenirs préférés.

“Les enfants comprennent généralement mieux les choses lorsque les explications sont simples et claires, y compris celles sur la mort”, a déclaré Adolf. “Il est courant aujourd’hui que les parents demandent à leurs enfants s’ils souhaitent participer aux services, et j’encourage cela chaque fois que je le peux.” Les funérailles sont des rituels familiaux importants qui peuvent être des événements hautement thérapeutiques, aidant les participants à se sentir mieux et à gérer leur chagrin. Avec la direction, les enfants peuvent également bénéficier de cette façon.

