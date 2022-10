Les enfants des années 90 deviennent émotifs sur Twitter après la fusion de Warner Brothers

Tous les enfants des années 90 ont grandi en regardant Cartoon Network. Le bonheur de se précipiter à la maison pour rattraper votre dessin animé préféré était inégalé. Et il le restera, maintenant que Cartoon Network ne sera plus disponible comme il l’était. Après une fusion très médiatisée entre Cartoon Network et Warner Bros, il a été annoncé mardi que les deux sociétés de télévision fusionnaient désormais officiellement dans le cadre d’un “réalignement stratégique”. Cependant, ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles. Les restructurations au sein de Warner Bros. Television Group et les multiples licenciements de l’équipe de Cartoon Network amènent les fans à se demander ce qui va se passer dans le futur. Selon HITC, Warner Bros a licencié 26% du personnel de Cartoon Network. Les utilisateurs des médias sociaux se sont tournés vers Twitter pour partager leurs sentiments sur l’ensemble de la situation :

Les fans ont remercié Cartoon Network et toutes les personnes impliquées pour 30 ans de merveilleuses histoires et personnages. Ils étaient reconnaissants d’avoir rempli l’enfance de chacun de nostalgie et d’émerveillement. Un utilisateur de Twitter a écrit : « RIP Cartoon Network. La plus grande chaîne de dessins animés de tous les temps. Merci pour tous les souvenirs d’enfance. 1992-2022.

Réseau de dessin animé RIP. La plus grande chaîne de dessins animés de tous les temps

Merci pour tous les souvenirs d’enfance 🥺🙏 1992 – 2022 #cartoonnetwork #90dessin animé #SE DÉCHIRER #RIPcartoonnetwork pic.twitter.com/gNc6wDVKRT – Recherche autour du Web (@searcharoundweb) 14 octobre 2022

Un autre commentaire disait: «Cartoon Network est tout mon monde. Ma conviction et tout ce qui me construit.

“Puisque RIP Cartoon Network est réel, voici mon top 3 : 1) Les Powerpuff Girls 2) Le laboratoire de Dexter 3) Ed, Edd et Eddy. De nombreuses mentions honorables. Abondance. Vieux et nouveau. Mais ne me @ pas. Top 3 de tous les temps ici », a commenté un troisième utilisateur.

Depuis #RIPCartoonNetwork est réel voici mon top 3 :

1) Les Super Nanas

2) Laboratoire de Dexter

3) Ed, Ed et Eddy De nombreuses mentions honorables. ABONDANCE. Vieux et nouveau. Mais ne me @ pas. Top 3 de tous les temps ici. — christopher refuerzo (@aka_Rufio) 14 octobre 2022

Un autre a écrit: “Tenez vos programmes de télévision plus serrés ce soir.”

Tenez vos programmes TV plus serrés ce soir. #RIPCartoonNetwork – Alejandro Avila (@AlejandroAveela) 14 octobre 2022

“Je n’arrive pas à croire que Cartoon Network n’existe plus. Mon enfance a été bien meilleure grâce à cela », a écrit un fan.

Je ne peux pas croire que Cartoon Network n’existe plus. Mon enfance s’en est bien mieux passée. #CartoonNetwork #RIPCartoonNetwork – Primetime Willie Trill (@WiLLieTriLL_) 14 octobre 2022

Un autre gamin des années 90 a écrit : « Merde ! J’étais un enfant de Cartoon Network à l’époque… C’est triste de le voir fusionner, mais heureusement, vous pouvez regarder des épisodes complets de Courage the Cowardly Dog sur YouTube !

Merde, j’étais un enfant du réseau Cartoon à l’époque… c’est triste de le voir fusionner, mais heureusement, vous pouvez regarder l’épisode complet de Corage le chien lâche sur YouTube ! #ripCartoonNetwork https://t.co/jm96hJgAIL — 🎗️𝕰𝖑 𝖀𝖓𝖔 (𝕱. 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐞𝐭𝐲)❌️🖕 (@X_Cruz_Diaz) 13 octobre 2022

En plus de licencier 82 employés scénarisés, non scénarisés et d’animation, Warner Bros Television Group n’a pas l’intention de pourvoir 43 autres postes vacants, a rapporté Collider. Il semble qu’il n’y ait pas de fin aux choix controversés que l’entreprise a faits ces dernières années. Récemment, HBO Max a supprimé plus de 30 titres animés, dont Infinity Train, OKKO et Summer Camp Island de HBO Max. Cela est venu à la lumière de la fusion de HBO Max avec Discovery + en août. L’annulation de films comme Scoob!: Holiday Haunt, ainsi que de l’action en direct Batgirl a laissé les fans navrés.

