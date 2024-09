Les enfants d’Emily Blunt pensaient qu’elle était la « personne la plus méchante » après avoir regardé « Le diable s’habille en Prada »

Les filles d’Emily Blunt ont été horrifiées par la célèbre performance de leur mère dans « Le Diable s’habille en Prada ».

« Ils pensaient que j’étais la personne la plus méchante qu’ils aient jamais rencontrée », a déclaré l’actrice – qui partage Hazel, 10 ans, et Violet, 7 ans, avec son mari John Krasinski – à Page Six lundi lors du 18e gala annuel de l’American Institute for Stuttering.

En réfléchissant au film classique de 2006, dans lequel elle joue une assistante dans un magazine de mode haut de gamme, Blunt a déclaré : « C’est incroyable qu’il ait une empreinte aussi indélébile sur les gens… et il m’est cité chaque semaine. »

Emily Blunt, qui a joué une assistante harcelée et brusque dans « Le Diable s’habille en Prada », a déclaré à Page Six que ses enfants avaient été horrifiés par son personnage dans le film.

« Ils pensaient que j’étais la personne la plus méchante qu’ils aient jamais rencontrée », a déclaré l’actrice. Images GC

Elle a ajouté que les acteurs, dont Meryl Streep, Anne Hathaway et Stanley Tucci, ont passé « le meilleur moment de leur vie » à travailler sur le film.

« À l’époque, j’étais jeune, c’était mon premier grand film », nous a-t-elle dit. « Je me souviens que mon agent m’a appelé pour me parler du week-end de sortie. Je me suis demandé : « Est-ce que c’est bien ? » Comme si je ne savais pas ce qui était bien. »

Plus tôt ce mois-ci, Blunt et Krasinski ont fait une rare apparition avec leurs petits critiques de cinéma à l’US Open de New York. La famille de quatre personnes était assise au bord du court pour le match final féminin.

Blunt, photographiée ici à l’US Open le 8 septembre, partage ses filles Hazel et Violet avec son mari John Krasinski. Jackson Lee

La famille de quatre personnes a fait une rare apparition lors de la finale féminine plus tôt ce mois-ci. Jackson Lee

Lundi, lors du gala, Blunt, 41 ans, nous a dit la Institut américain pour le bégaiement est une œuvre caritative qui lui tient à cœur.

Blunt a partagé qu’elle était « gênée » par son bégaiement lorsqu’elle était enfant et qu’elle avait « commencé à se renfermer » avant de demander de l’aide.

« Je n’aurais jamais pensé que j’aurais un emploi où je devrais communiquer autant », a-t-elle avoué, soulignant qu’un de ses professeurs m’a encouragée « à viser quelque chose de plus élevé que ce dont je pensais être capable ».

L’actrice a assisté au 18e gala annuel de l’American Institute for Stuttering le 16 septembre. Getty Images pour l’Institut américain du bégaiement

Blunt a souffert de bégaiement lorsqu’elle était jeune adolescente, mais elle a reçu l’aide d’un de ses professeurs. Getty Images pour l’Institut américain du bégaiement

« Je pense que c’est vraiment ironique que je me retrouve dans un emploi qui est si public et qui comporte autant de prises de parole en public… Et je suis reconnaissante parce que j’aime ce que je fais », nous a-t-elle dit. Getty Images pour l’Institut américain du bégaiement

Elle a poursuivi : « Je pense que c’est vraiment ironique que je me retrouve dans un travail qui est si public et qui implique autant de prises de parole en public… Et je suis reconnaissante parce que j’aime ce que je fais. »

La star d’Oppenheimer a donné des conseils aux enfants qui bégaient également : « d’en parler ouvertement, de ne pas le garder dans l’ombre. »

Blunt, qui a assisté à l’événement avec Krasinski, siège au conseil d’administration du groupe de défense, qui a collecté plus d’un million de dollars et qui sert à fournir une thérapie gratuite ou à faible coût aux personnes mal desservies qui bégaient.