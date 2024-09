Les enfants d’Emily Blunt ont déclaré qu’elle était la « personne la plus méchante » dans Le Diable s’habille en Prada

8. Avant d’accepter le rôle, Meryl Streep a fait un geste très proche de celui de Miranda Priestly. Bien qu’elle ait déjà récolté deux Oscars et 11 autres nominations à ce moment-là, Meryl Streep n’était pas encore tout à fait experte dans l’art de demander un salaire plus élevé. Mais cette fois, elle a pris la parole.

« L’offre était, à mon avis, légèrement, voire insultante, et ne reflétait peut-être pas ma valeur réelle pour le projet », a-t-elle expliqué à Variété« Il y a eu mon « moment d’adieu », puis ils ont doublé l’offre. J’avais 55 ans et je venais d’apprendre, très tard, à me débrouiller seul. »

9. Elle avait également d’autres exigences. Méfiante à l’idée de transformer Miranda en caricature, Streep a insisté sur deux scènes : ce qu’elle a appelé « le business de la mode », dans laquelle la créatrice de tendances apprend à Andy à porter son pull bleu azur, et « une scène où elle est sans son armure, la scène où elle est nue dans la chambre d’hôtel ».

Les cheveux blancs étaient aussi sa création, Meryl Streep se présentant avec ses boucles glacées pour une rencontre avec le directeur du studio. Comme le réalisateur Frankel l’a rappelé à Eh bien« Meryl a canalisé Miranda lors de cette réunion, et il n’y a eu aucune conversation à propos des cheveux ; ils ont regardé Meryl dans les yeux et n’ont jamais dit un mot. »