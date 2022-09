Les enfants de William et Kate utilisent les nouveaux noms de famille “Wales” après le changement de titre

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les trois enfants du prince William et de Kate Middleton ont commencé à utiliser leurs nouveaux noms de famille, dont ils ont hérité lorsque leurs titres ont changé après le décès de leur arrière-grand-mère, la reine Elizabeth II, au début du mois.

Prince George, 9 ans; la princesse Charlotte, 7 ans ; et le prince Louis, 4 ans, sera désormais connu sous le nom de Wales. Depuis leur naissance, les enfants ont utilisé Cambridge comme nom de famille.

Le roi Charles III a déclaré dans son premier discours en tant que monarque le 9 septembre qu’il voulait que William, son fils aîné, soit connu sous son propre titre précédent, le prince de Galles et Kate deviendrait la princesse de Galles, qui a été utilisée pour la dernière fois par William. défunte mère la princesse Diana.

L’épouse de Charles, Camilla, maintenant la reine consort, était auparavant la duchesse de Cornouailles.

William et Kate étaient auparavant duc et duchesse de Cambridge.

William est le premier à accéder au trône et ses trois enfants sont les deuxième, troisième et quatrième par ordre de naissance.

Les nouveaux noms de George et Charlotte ont été utilisés dans l’ordre de service lundi pour les funérailles de la reine à l’abbaye de Westminster. Ils ont été décrits comme le prince George de Galles et la princesse Charlotte de Galles. Louis, qui est resté à la maison pour le service, sera le prince Louis de Galles.

Leurs noms changeront également dans leur nouvelle école préparatoire Lambbrook près de chez eux à Adelaide Cottage à Windsor.

Le prince Harry et Meghan Markle restent le duc et la duchesse de Sussex, mais leurs enfants Archie, 3 ans, et Lilibet, 1 an, peuvent hériter des titres de prince et de princesse en raison de l’accession de leur grand-père. Pourtant, il n’y a pas eu d’annonce de changement de titre.