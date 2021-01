Wayne Lineker est connu pour être un playboy d’Ibiza – mais il est aussi un père passionné pour ses quatre enfants.

C’est la progéniture de la star de Celebs Go Dating qui l’a convaincu qu’il doit se trouver une nouvelle petite amie car ils veulent tellement qu’il arrête de se séparer.

« J’ai quatre enfants, trois mères différentes. Je me suis marié deux fois, j’ai divorcé deux fois. Je me suis fiancé deux fois et j’ai rompu deux fois », a expliqué Wayne.

«Eh bien, ma famille a décidé pour ma santé mentale et ma santé que j’avais besoin d’une petite amie. Ils voulaient dire: ‘Papa, tu dois arrêter de faire la fête si durement’.

Wayne a avoué qu’il n’était jamais sorti avec une personne de plus de 30 ans – et son dernier partenaire n’était pas beaucoup plus âgé que sa fille.

En plus de la superbe Tia, Wayne est père de trois fils, Duane, Sean et Freddie.







L’aîné de Wayne est Duane, 35 ans, qui a suivi son père dans l’industrie de la pâtisserie à Ibiza.

Ayant d’abord travaillé à la direction de la succursale de Ténérife de la célèbre chaîne Linekers Bar, Duane dirige maintenant le populaire Ocean Beach à Ibiza avec sa partenaire Megan.

L’incroyable influenceur est la fille unique de Wayne, mais il a également trois fils issus de relations précédentes.

Son fils aîné, Duane, a cofondé le club Ocean Beach avec son père homme d’affaires, et deux des plus jeunes fils de Wayne travaillent également dans ses salles.

Wayne a également deux petits-enfants, car Duane est le père des jeunes filles Myla et Aria.







Son deuxième fils aîné, Sean, a travaillé avec son père dans la succursale de Linekers à Puerto Banus avant de se rendre en Grèce.

Sean est également souvent vu en train d’aider son père et son frère à Ocean Beach Ibiza.

Alors que la fille de Wayne est presque aussi célèbre que lui et a presque le même nombre de followers sur Instagram.

Tia a lancé une carrière réussie en tant que mannequin, avec près de 500 000 abonnés sur Insta, ce qui rend son père extrêmement fier.

Le jeune homme de 22 ans a modélisé une gamme de maillots de bain pour PrettyLittleThing, a lancé une ligne d’athlétisme de luxe connue sous le nom de Sport Luxe et une marque de chapeaux fedora classiques unisexes nommée Palms Halt.







Tia télécharge régulièrement des clichés torrides sur les réseaux sociaux et a laissé les fans stupéfaits par ses abdos et ses courbes tueuses.

L’influenceuse a épaté les fans avec son physique incroyable et son look magnifique.

Cette semaine, elle s’est rendue sur Instagram pour partager une photo racée d’elle-même en lingerie noire qui a rendu les fans fous.

Le dernier mais non le moindre est le plus jeune de Wayne, Freddie, qui semble être une puce hors de l’ancien bloc.

L’adolescent semble prêt pour un grand avenir à Ibiza, alors que son père a mis en ligne un cliché de la paire à Ocean Beach avec la légende: « @freddie_lineker vous sourirez quand je mourrai et c’est tout à vous. »







Alors qu’il n’avait que 15 ans, Freddie a été vu rencontrer certains des amis célèbres de son père.

Il a été photographié avec Molly Mae Hague et Tommy Fury de Love Island l’été dernier.

Freddie ne vit pas à Ibiza mais s’envole régulièrement pour voir son vieil homme dans la capitale mondiale de la fête.

Wayne a été acclamé par Freddie alors qu’il faisait ses débuts sur Celebs Go Dating lundi soir.

Au moment de la mise en ligne du premier épisode, Wayne a rassemblé ses proches sur le canapé afin qu’ils puissent regarder le début de son voyage.

Alors que la voix off Rob Beckett présentait le joueur de 58 ans aux téléspectateurs, des images ont été montrées de la vidéo de rencontre controversée de Wayne qui a fait les gros titres l’année dernière lorsqu’il a poussé plusieurs femmes en maillot de bain dans une piscine.

Le moment a conduit à d’énormes acclamations de la famille de Wayne, l’homme lui-même criant «Allez Wayno!







La relation précédente de Wayne était avec Danielle Sandhu, qui n’a que six ans de plus que sa fille.

Après quatre ans ensemble, ils se sont séparés en 2018 – Wayne disant qu’il a mis fin aux choses lorsque Danielle a trouvé un emploi.

« Mon ex Danielle, pendant les premières années de notre relation, elle n’a jamais eu de travail, elle était avec moi 24h / 24 et 7j / 7 », a-t-il déclaré la semaine dernière.

«Mais elle est vraiment entrée dans sa carrière, ce qui signifiait qu’elle n’était pas au club de plage et cela a dû être difficile pour elle.

« J’ai mis fin à notre relation parce que nous ne pouvions pas passer le temps que nous passions ensemble. »

Alors que Danielle a déclaré que leur relation avait pris fin en raison de « circonstances hors de leur contrôle ».

Annonçant leur rupture sur Instagram, Danielle a écrit: «Il n’y a pas de moyen facile de dire cela, mais malheureusement moi et Wayne avons décidé de mettre fin à notre relation et voulions qu’elle vienne d’abord de nous.

« Nous avons eu la relation la plus incroyable, la plus aimante et la plus significative et nous avons été les 4 meilleures années, mais nous en sommes arrivés à un point dans les deux vies où c’est la meilleure option pour nous et nous sommes arrivés à cette décision mutuelle en raison des circonstances. de notre contrôle. «







Maintenant, Wayne s’est tourné vers Celebs Go Dating pour obtenir de l’aide professionnelle avec les dames.

Et il semble qu’il ait besoin de nouvelles lignes de discussion si le premier mélangeur est quelque chose à faire.

Wayne a décrit comment il a emmené une fille végétalienne l’année dernière à «la pire date de tous les temps», en découvrant qu’elle était végétalienne après l’avoir emmenée dans une sculpture massive.

Alors que Wayne avait son plat principal de poulet, de bœuf et d’agneau, son rendez-vous a décidé de prendre une salade pour une entrée et une autre comme plat principal.

Il demanda alors effrontément: « Qu’est-ce que tu vas avoir pour le dessert, une salade? »

Il est prudent de dire que la relation n’a abouti à rien, d’où la raison pour laquelle Wayne est toujours célibataire et à la recherche d’amour.







Pendant son séjour au manoir Celebs Go Dating, Wayne s’est rapproché de la star de Geordie Shore, Chloe Ferry.

Il y a eu des spéculations que quelque chose s’est passé entre eux alors qu’ils étaient enfermés dans un manoir de luxe et ont admis que c’était dommage qu’ils ne puissent pas être en couple.

«Dommage que je ne sois pas autorisé à sortir avec les célébrités», at-il légendé une photo d’eux ensemble.

Chloé l’a appelé « Mon garçon » dans la section des commentaires, tandis que l’agent de rencontres Anna Williamson a abordé la chimie claire à l’écran entre les deux.

« Je pense que Wayne et Chloé sont très sympathiques », a déclaré Anna au Mirror.

« Je veux dire, Wayne, Wayne était extrêmement populaire et est extrêmement populaire parmi toutes nos célébrités et Chloé l’est aussi. Nous avons beaucoup de temps pour Wayne.

« Wayne et Chloé ont une excellente chimie en tant qu’amis. Ouais, ils sont très drôles. Ils rebondissent l’un sur l’autre. Ils sont tous les deux très effrontés et méchants. »







Wayne espère qu’il sortira de la série avec une nouvelle petite amie et il lance une offensive de charme pour courtiser les dames.

« Je suis un gars très romantique. J’aimerais bien faire les choses et traiter ma fille comme une reine », a déclaré la légende d’Ibiza.

«Mon rendez-vous idéal est d’aller dans un beau restaurant. Avoir de la bonne nourriture, du bon vin, puis rentrer à la maison et voir ce qui se passe.

« Je suis prêt pour une relation. Je suis célibataire depuis deux ans maintenant et si je n’ai pas de petite amie bientôt, ça pourrait être la fin pour moi. »

Wayne a déjà eu un revers en tant que ring girl Carla suggérant qu’il était trop vieux pour elle, mais pourrait-il changer les choses?

* Celebs Go Dating est diffusé ce soir sur E4 à 21h