Les enfants de Tyler de Grand-mère de Love Is Blind affirment qu’il les a nommés

La prétendue grand-mère de L’amour est aveugle étoile Celui de Tyler Francis trois enfants, Lovetta Thomasa riposté après que la star de télé-réalité a affirmé qu’il ne « pensait » pas que ses enfants savaient à quoi il ressemblait dans l’épisode 10.

« VOS ENFANTS ne savent pas à quoi vous ressemblez ??? CELA NE PEUT PAS ÊTRE RÉEL… Il ment avec un VISAGE DROIT !!! ET L’OSCAR VA À…. C’est vraiment drôle à ce stade !!! Lovetta a écrit à côté d’un extrait du L’amour est aveugle épisode qu’elle a partagé via Instagram le mercredi 16 octobre. « ET qui a nommé les jumeaux Tyler ??? Quel est ton deuxième prénom ??? Eh bien, une de mes filles s’appelle… Kamari ‘Lee’ Pouvez-vous deviner le deuxième prénom de Tyler ?? Et l’acte de naissance des filles ? C’est un jeu maintenant !!!

Tyler, 35 ans, est rapidement passé du statut de favori des fans à celui de méchant de la saison 7 après avoir attendu deux semaines avant son mariage. Ashley Adionser pour révéler qu’il avait engendré trois enfants. Même si le responsable de compte a déclaré à Ashley, 32 ans, qu’il n’avait fait don de sperme qu’à un « couple qu’il connaissait », la réalité de la situation pourrait être quelque peu différente.

Vie et style a révélé en exclusivité qu’après L’amour est aveugle Le tournage de la saison 7 étant terminé, le dossier de garde des trois enfants a été rouvert. Bri Thomasla mère des enfants de Tyler, a déposé une requête pour la garde des enfants en octobre 2021. La question a ensuite été réglée en mai 2022. Cependant, en janvier 2024, l’affaire a été rouverte et une audience est désormais prévue le mois prochain, le 15 novembre.

La découverte de l’affaire de garde d’enfants fait suite à des rumeurs circulant sur la relation de Tyler avec ses enfants. Au début, Lovetta était la seule à s’être prononcée sur la position du responsable de compte avec les enfants, mais Bri a rapidement commencé à publier ses propres affirmations.

« Oui, je suis la mère des trois enfants de Tyler. J’essaie vraiment de faire cela de la bonne manière, mais je ne comprends pas pourquoi il caractériserait sa relation avec ses enfants comme il l’a fait », a écrit Bri dans un post Instagram supprimé depuis le 10 octobre. « Surtout en considération de à quel point j’ai été patient et attentionné. Je suppose que je dois en parler, malgré tous mes efforts pour ne pas le faire. Ce n’est pas le cas des « bébés spermatozoïdes ».

Netflix

Quelques heures plus tard, elle a posté une autre série de photos et écrit : « Nous pouvons commencer par le plus petit mensonge concernant le père de mes enfants « non impliqués ». « J’ai passé Noël seul l’année dernière, à cuisiner des légumes verts… » Tyler n’a pas passé Noël 22 seul. Il l’a passé chez sa mère avec sa famille, dont l’aîné, Kyreaux.

Bri a finalement supprimé cette publication également, mais le mardi 15 octobre, elle est revenue sur Instagram avec plus à dire.

« Tout ce que je dirai, c’est que tout ce qui se dit sur moi et mes enfants ferait mieux d’être éclairci PAR TYLER ou JE VAIS TOUT EXPOSER ! » Bri a déclaré dans son histoire Instagram. « Comme je l’ai dit précédemment, j’essaie VRAIMENT de ne rien dire parce qu’à la fin de chaque journée, je dois être fort pour mes enfants, mais je ne permettrai pas que mon nom soit continuellement drogué dans la boue comme celui-ci. .»

Bri a poursuivi: «Je n’ai pas demandé cela et les enfants et moi ne méritons certainement rien de tout cela. S’il te plaît, ne m’oblige pas à l’emmener là-bas, Tyler. Il n’y a absolument rien que je ne veuille révéler. Et s’il vous plaît, gardez toutes vos fausses promesses de tout clarifier. Si je ne vois pas ACTIONS, je suppose que c’est là que vous voulez que cela aille. Je vous le promets, je l’emmènerai là-bas. Je suis fatigué. »

L’ami de Tyler Jake Fritsche est venu à sa défense dans un Vidéo TikTok et a admis qu’il avait « commis quelques erreurs », mais il a demandé aux téléspectateurs « d’attendre que plus d’informations soient publiées » avant de tirer des conclusions hâtives sur la situation. Tyler, en revanche, n’a encore répondu à aucune des allégations.