Les enfants de Tom Brady portent son maillot lors du match d’ouverture des Patriots – Hollywood Life

Crédit d’image : Larry Marano/Shutterstock

Tom BradyLes trois enfants ont soutenu leur père le jour de l’ouverture de la première saison de la NFL depuis sa retraite. Tom, 46 ans, a amené ses fils Jack16 ans, et Benjamin13 ans, et sa fille Viviane, 10 ans, au match des New England Patriots au Gillette Stadium le 10 septembre, où il a été honoré à la mi-temps pour son incroyable carrière au sein de l’équipe. L’ancien quart-arrière, qui a remporté six Super Bowls lorsqu’il était avec les Patriots de 2000 à 2019, est monté sur scène et a affronté ses enfants, qui portaient tous son maillot n°12. Jack, Benjamin et Vivian se tenaient à ses côtés pendant qu’il prononçait un discours après avoir été présenté par le propriétaire des Patriots. Robert Kraft.

«Toutes nos vies nous emmènent dans des voyages différents. Ils nous emmènent dans différents endroits. Ils amènent des personnes différentes dans nos vies », a déclaré Tom aux milliers de fans des Patriots présents au stade. « Mais une chose dont je suis sûr, et cela ne changera jamais, c’est que je suis un Patriote pour la vie », a-t-il ajouté. Tom a poursuivi en disant: « Il est impossible pour moi d’être dans un stade rempli de fans incroyables avec certains des meilleurs coéquipiers, avec ma famille, avec tous mes amis et de ne pas m’épuiser comme je l’ai fait pendant 20 ans. C’est une célébration incroyable pour moi, pour notre famille, pour mes coéquipiers, pour nous tous de revenir et de vous remercier pour ce que vous avez fait pour nous.

Tom a pris sa retraite du football après 22 saisons dans la NFL et sept titres du Super Bowl en février 2022, mais est revenu sur sa décision un mois plus tard et a déclaré que son cœur était toujours sur le terrain. Après avoir joué une saison supplémentaire avec les Buccaneers de Tampa Bay, Tom a annoncé sa retraite « pour de bon » le 1er février 2023. Après des allers-retours au cours de sa carrière, la femme de Tom Gisele Bundchen, 43 ans, a décidé de divorcer du sportif en octobre 2022 après 13 ans de mariage. Tom partage Benjamin et Vivian avec Gisèle, tandis qu’il partage Jack avec Bridget Moynahan52.

Depuis sa retraite, Tom se concentre sur sa carrière post-NFL et sur sa famille. Au début de l’été, Tom a emmené deux de ses enfants à Disney World après avoir terminé l’année scolaire pour des vacances amusantes en famille. Tom s’est déjà ouvert à Personnes sur la façon dont ses enfants partageaient leur temps au cours du premier été depuis leur séparation avec Gisèle. Il a mentionné qu’ils iraient également au Brésil avec leur mère. Ces enfants ont prévu un très bon été », a-t-il déclaré au magazine. « Ils ont tellement d’amis et de cousins ​​partout, alors gardez-les connectés parce que c’est ainsi que nous nous connectons tous en ce moment avec nos appareils. »

Tom a également fait la une des journaux pour sa nouvelle relation avec Bradley Cooperc’est l’ex Irina Shayk, 37 ans. Tom a passé du temps avec le mannequin russe à plusieurs reprises au cours de l’été, notamment lorsqu’ils ont été vus en train de faire leurs valises sur leur PDA devant son domicile à Los Angeles en juillet. Ils ont également profité d’un dîner secret dans un restaurant de sushi à New York plus tard dans le mois. Il a été rapporté que les deux hommes se sont connectés alors qu’ils assistaient au même mariage en juin après des années à « courir dans les mêmes cercles ».