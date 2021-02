Les enfants de Spike Lee sont les ambassadeurs du Golden Globe de cette année

Par coïncidence ou non, ils ont été choisis la même année que Spike Lee a été snobé, pour son drame vétéran du Vietnam «Da 5 Bloods», aux côtés d’autres créateurs et acteurs noirs de premier plan comme Michaela Coel. Les frères et sœurs disent qu’ils sont habitués à ce que leur père ne soit pas toujours reconnu pour son travail.

La progéniture du réalisateur oscarisé Spike Lee et de sa femme, Tonya Lewis Lee, ils sont les premiers frères et sœurs noirs sélectionnés pour le rôle.

Jackson Lewis Lee a étudié le cinéma et la télévision et a récemment créé une agence de création.

«Nous sommes ravis d’être les premiers frères et sœurs de couleur», a déclaré Mme Lee. «Nous le ferons, alors vous n’aurez plus à dire cela, car il y en aura beaucoup plus.»

M. Lee a étudié le cinéma et la télévision à l’Université de New York, où son père est professeur titulaire, et a récemment créé une agence de création, Indigo212. Il a également un crédit de réalisateur pour « Ferme Thompson», Un court métrage sur un fils qui tient tête à son père bootlegger, et a filmé une courte vidéo pour Coach mettant en vedette son père et sa sœur, ainsi que l’acteur Michael B. Jordan.

«Je veux avoir ma main dans tout», a déclaré M. Lee.

Cela s’applique certainement aux Grands Frères Grandes Sœurs. En plus de la subvention, M. Lee a aidé à connecter l’organisation à but non lucratif à ses amis de Gucci.

«Grâce à lui, nous avons été initiés à la ligne d’impact des bourses Gucci et nos Littles ont maintenant la possibilité de postuler pour des bourses dans l’industrie de la mode et les écoles de mode parce qu’il a fait une introduction», a déclaré Artis Stevens, le premier président noir et directeur général de l’organisation vieille de 160 ans.

M. Lee a dit qu’il avait appris l’importance du mentorat grâce à son père, auquel il ressemble étroitement, sauf pour quelques pieds de hauteur supplémentaires. «Cela vous montre ce qu’est vraiment la totalité d’une carrière, car vous êtes évidemment en mesure d’être aux premières loges face aux hauts et aux bas et à la façon dont les choses fonctionnent», a-t-il déclaré.

Sa sœur, Satchel Lee, 26 ans, est le premier ambassadeur ouvertement queer. Elle a étudié le cinéma et la télévision à la Tisch School of the Arts de NYU et a été la directrice créative de Drôme, qu’elle décrit comme un «magazine de mode queer, art et culture».