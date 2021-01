Un bain d’eau chaude est tout ce dont on a besoin lorsque le froid hivernal nous saisit, mais ce à quoi les enfants de Sibérie sont soumis est totalement opposé. Bains de glace à des températures glaciales.

Selon Courrier quotidien, ce bain glacé fait partie de leur programme. Les jeunes enfants sont obligés de se déshabiller jusqu’à leurs sous-vêtements. Ensuite, ils sont emmenés à l’extérieur, marchant sur un sol enneigé sans vêtements de protection. Ensuite, ils aspergent un seau d’eau glacée sur eux-mêmes!

Et non, ce n’est pas comme le défi autrefois viral Ice Bucket qui était populaire il y a quelques années. À l’école maternelle numéro 317, à Krasnoïarsk, en Sibérie, les enfants font leurs bains glacés parce que l’on pense que cela arrête les infections et les garde en bonne santé. En Sibérie, la maternelle est connue sous le nom de Sibiryachok ou Little Siberian.

Mais ne vous inquiétez pas, les gens ne sont pas si cruels. Les enfants sont d’abord emmenés dans un sauna chaud. Ensuite, ils n’utilisent le bain de glace que si la température extérieure est supérieure à -25oC. Oksana Kabotko, un entraîneur de natation de 45 ans et professeur de maternelle, a déclaré que les parents avaient donné leur permission pour la douche froide. Ce n’est pas imposé aux enfants. Elle soutient qu’en raison de ces douches froides, il y a moins de jours de congé à l’école en un an.

Elle a également déclaré que ces douches avaient de nombreux effets positifs sur les enfants. « Les enfants qui ont les douches de glace sont également plus sensés, équilibrés et optimistes. Ils sont mieux organisés », a-t-elle ajouté. Puisqu’ils ont besoin de faire la douche glacée tous les matins, cela nécessite une volonté extrême qui, selon l’enseignant, était une qualité positive. Elle a de nouveau souligné qu’aucun enfant n’est obligé de faire quoi que ce soit.

Les enfants sont formés pour résister au froid de toutes les manières possibles. Ils sont entraînés avec des exercices de respiration très spécifiques pour aider lorsque le froid devient trop fort. Lyubov Daniltsova, un enseignant de l’école, a déclaré qu’il existe des faits permettant d’établir que ce qu’ils font est juste. Les médecins ont confirmé que les enfants qui font cette aspersion glacée régulièrement sont moins susceptibles de tomber malades pendant la saison de la grippe.