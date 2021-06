Les enfants de Shweta Tiwari, Palak Tiwari et Reyansh Kohli, profitent d’un jour de pluie, l’acteur capture virtuellement des moments mignons

Shweta Tiwari est au Cap loin de ses enfants pour le tournage de ‘Khatron Ke Khiladi 11’. Mais elle s’assure d’être en contact avec ses enfants – sa fille Palak Tiwari et son fils Reyansh Kohli virtuellement. Il pleut des chats et des chiens à Mumbai et les deux enfants ont décidé de s’amuser. Shweta a profité de son histoire Instagram et a partagé quelques photos de l’appel vidéo qu’elle a eu avec Palak et Reyansh.

Sur les photos, les deux sont trempés de pluie et profitent d’un moment de plaisir ensemble. Sur la deuxième photo, on voit Reyansh tirer la langue et Shweta a sous-titré la photo comme « Happy Rainy Day ».

Pendant ce temps, à l’occasion de la fête des pères 2021, Palak a profité de son histoire Instagram et a partagé une photo de Shweta et Reyansh avec un message sincère. Elle a déclaré: « Merci de nous avoir élevés correctement et de nous avoir enseigné non seulement en prêchant mais par l’exemple ce qu’est la vraie force. Merci de ne jamais laisser la négativité vous atteindre. Vous êtes tout pour moi. Vous êtes le meilleur parent du monde entier et nous sommes tellement bénis de vous avoir. »

Lors d’une récente interaction avec ETimes, Shweta a également expliqué que ses enfants étaient sa priorité. L’acteur a déclaré : « Les hauts et les bas font partie de la vie. Mais si vous gardez vos objectifs, vos priorités et vos responsabilités de côté et que vous courez après ces problèmes ou ceux qui créent ces problèmes, alors vous vous sentirez perdu dans la vie. Ma priorité, ce sont mes enfants. Je vais me concentrer sur eux et continuer à travailler parce que cela seul va m’aider à long terme. Je ne dois aucune justification ou clarification à personne parce que je sais ce qui est bon pour mes enfants. Personne ne le sait mieux que moi. Je sais comment garder mes enfants en bonne santé physique et mentale, leur donner une vie meilleure et prendre soin d’eux. Je me consacre entièrement à mes enfants et à mon travail, c’est pourquoi je continue à travailler et à aller de l’avant. Si les gens veulent oublier leurs responsabilités et problèmes et font de moi le centre de leur vie, ils sont les bienvenus. »