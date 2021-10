Les enfants de Sharon Stone : faits sur les 3 fils adoptés de l’actrice

Alors que Sharon Stone est surtout connue comme une actrice primée aux Golden Globes et acclamée par la critique, elle a également construit une famille solide avec ses trois garçons ! Découvrez-en plus sur les trois fils adoptifs de l’actrice : Roan, Laird et Quinn.

Sharon Stone, 63 ans, est l’une des actrices les plus aimées et respectées des quatre dernières décennies. Après avoir commencé sa carrière d’actrice dans les années 1980 avec de petits rôles, l’actrice a fait irruption auprès du grand public avec son rôle dans le thriller de science-fiction des années 1990. Rappel total. Depuis lors, elle a tourné de nombreux films mémorables et acclamés par la critique comme 1992 Instinct primaire et 1995 Casino, ce qui lui a valu une nomination aux Oscars et une victoire aux Golden Globes ! Sharon a épousé une journaliste et rédactrice en chef Phil Bronstein, 70, en 1998. Après plusieurs fausses couches, le couple a choisi d’adopter un fils en 2000, mais ils se sont ensuite séparés en 2003. Après le divorce, Sharon a adopté deux autres garçons en 2005 et 2006.

Alors que Sharon est mère célibataire de trois enfants depuis plus de 10 ans, l’actrice semble vraiment aimer élever ses garçons. Elle a révélé à HollywoodLa Vie dans une interview de 2017 qu’elle se délecte d’être parent. « Je ne pense pas que la parentalité soit difficile parce que j’aime la parentalité, et je pense que les choses que vous aimez et auxquelles vous vous consacrez ne sont pas difficiles même lorsqu’elles sont compliquées », a-t-elle déclaré à l’époque. Elle a même célébré la Journée nationale des fils en 2021 avec une photo hilarante et franche des trois. Continuez votre lecture pour en savoir plus sur les trois enfants de Sharon !

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Sharon Stone (@sharonstone)

Roan Joseph Bronstein

Sharon a adopté Roan Joseph Bronstein, 21 ans, en 2000, alors qu’elle était avec son premier mari. Après la finalisation du divorce de Sharon et Phil en 2004, les ex ont mené une bataille serrée pour la garde de Roan. En 2008, un juge a statué en faveur de Phil ayant la garde complète de leur fils, tandis que Sharon avait des droits de visite, via AUJOURD’HUI. L’aîné de ses trois garçons, il semble que Roan va prendre sa mère et poursuivre une carrière d’acteur. Son premier film Qu’en est-il de l’amour sera ses débuts sur grand écran aux côtés de Sharon, et il devrait sortir en février 2022, selon IMDb. Avant ses débuts au cinéma, Sharon s’est beaucoup liée avec le garçon tout au long de 2021. On l’a vue marcher avec lui en juillet, et Roan était même son rendez-vous pour une apparition sur le tapis rouge dans le cadre du Festival de Cannes.

Pierre Laird Vonne

Après son divorce, Sharon a adopté son deuxième fils Pierre Laird Vonne, 16, en 2005 ! Sharon a posté des photos occasionnelles de ses trois fils au fil des ans sur son Instagram. Ce sont généralement tous des pics quelque peu humoristiques dans leur vie quotidienne, comme lorsque le Mèche la star a posté une photo d’elle allongée sur un canapé avec Roan et Laird et son fils cadet Quinn allongé sur le sol en mai 2021. Bien que l’on en sache peu sur Laird, le deuxième fils a participé à un événement de la fête des mères en 2017 où Sharon a reçu le prix «Mère de l’année» des Associates for Breast and Prostate Cancer. Études, par Personnes. Laird a prononcé un discours félicitant sa mère pour ses compétences parentales. « Ma mère mérite ce prix. Je t’aime maman », a-t-il déclaré.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Sharon Stone (@sharonstone)

Quinn Kelly Pierre

le plus jeune fils de Sharon Quinn Kelly Stone, 15 ans, a été adopté en 2006. Comme son frère aîné, le plus jeune fils de l’actrice a également été le plus un de sa maman pour certains événements ! Sharon a publié une fois une photo d’elle avec le petit lors d’un événement de la Fashion Week de Paris en 2012. Lors du même événement de la fête des mères que celui mentionné précédemment, Quinn a eu des mots si gentils pour sa mère. « Elle est aimante, attentionnée et une personne formidable », a-t-il déclaré.