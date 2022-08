Les enfants de Shaolin versent des larmes en pratiquant les arts martiaux, vidéo virale

Les arts martiaux ont besoin de beaucoup de discipline de la part d’un participant. Vous trouverez rarement un artiste martial se relâcher pendant la pratique ou même autrement. Bien qu’il existe de nombreux artistes martiaux renommés dans le monde, il n’y a pratiquement personne qui se classe au-dessus des artistes martiaux de Shaolin. Leur discipline, leur technique, leur force et leur flexibilité sont connues pour être inégalées.

Il est difficile d’atteindre leur niveau d’efficacité en peu de temps. Il faut plusieurs années de travail acharné, de douleur, de sueur et de larmes pour atteindre le niveau d’un artiste martial Shaolin. Ils commencent très jeunes, dès 3 ou 4 ans parfois, et on dit qu’ils apprennent constamment à s’améliorer. Récemment, une vidéo de jeunes enfants versant des larmes tout en pratiquant des techniques douloureuses est devenue virale sur les réseaux sociaux.



La vidéo a été partagée par “Special Times” le 27 juillet. Elle donne aux internautes un aperçu des séances d’entraînement des enfants de Shaolin pour les arts martiaux. La vidéo de trois minutes commence avec un enfant enroulé autour d’un arbre. Les yeux fermés et son corps enroulé autour de l’arbre, on le voit méditer pour améliorer sa flexibilité. La séquence suivante montre un moine Shaolin étirant le haut du corps d’un enfant vers l’arrière tandis que le bas de son corps reste droit. Beaucoup de ces techniques, qui aident à améliorer l’équilibre et la flexibilité du corps, ont été présentées dans la vidéo.

Les enfants peuvent ensuite être vus exécuter ces techniques efficacement et correctement sans transpirer. On les voit également pratiquer des techniques de combat, de la gymnastique et plus encore dans la vidéo. En peu de temps après avoir été partagée par Special Times, la vidéo a accumulé plus de 64 vues lakh et plus de 3 900 likes sur Facebook. Pendant ce temps, les internautes se sont demandé si c’était la bonne approche pour les maîtres Shaolin d’enseigner la discipline aux enfants dans la section des commentaires de la vidéo.

