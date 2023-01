Les enfants de Shah Rukh Khan, Suhana Khan et AbRam Khan, regardent Pathaan lors d’une projection spéciale à Mumbai. Voir les photos

Une projection spéciale de Pathaan a été organisée pour les célébrités de Bollywood à Mumbai mercredi soir. L’occasion a vu plusieurs grandes stars assister à la projection, dont Hrithik Roshan, Vidyut Jammwal, Ranveer Singh, Arjun Kapoor entre autres. Parmi les invités figuraient Suhana et AbRam, les enfants de la star principale Shah Rukh Khan, qui ont tous deux été cliqués en arrivant au théâtre par des paparazzi.

La projection a été organisée au Yash Raj Studio de Mumbai le soir de la sortie du film. Les cinéastes Karan Johar et Sajid Khan, Sussanne Khan et John Abraham y ont également été repérés, tout comme Salman Khan, qui a fait une apparition dans le film. Suhana a été cliquée par les paparazzi alors qu’elle arrivait au studio YRF dans une voiture. La starlette, qui fera ses débuts à Bollywood cette année, portait une robe moulante imprimée.

Plus tard dans la soirée, AbRam a également été aperçu arrivant à la projection. Le plus jeune enfant de Shah Rukh était absorbé par son téléphone alors qu’il était assis dans sa voiture dans des vidéos partagées par les paparazzi. Le fils aîné de Shah Rukh, Aryan, qui fera bientôt ses débuts en tant que cinéaste, était cependant absent de la projection.





Pathaan a pris un bon départ le jour de son ouverture, frappant plus de 50 crores de roupies rien qu’en Inde et 100 crores de roupies dans le monde. Il a également reçu des critiques positives de la part des critiques et une bonne réaction du public et est déjà salué comme le premier blockbuster de l’année. Le film marque le retour de Shah Rukh Khan sur grand écran dans un rôle principal après quatre ans.

Pathaan a vu plusieurs appels au boycott et controverses dans la perspective de sa sortie, mais il semble qu’ils n’aient pas affecté ses performances au box-office. Faisant partie de l’univers YRF Spy, le film de Siddharth Anand met également en vedette Deepika Padukone et John Abraham.