Les enfants de Sephora sont obsédés par le rétinol. Les dermatologues s’inquiètent

Les enfants pullulent chez Sephora et n’ont jamais été aussi obsédés par les soins de la peau – et cela pourrait poser problème.

Les dermatologues affirment qu’ils voient de plus en plus d’enfants comme des patients soumis à des routines de soins de la peau en plusieurs étapes, le plus souvent remplies de produits dont ils n’ont pas besoin ou qui nuisent à leur peau.

Dermatologue Dr Brooke Jeffy se souvient d’une patiente, âgée d’environ 11 ans, qui a développé une grave éruption cutanée autour des yeux à cause du rétinol, un ingrédient connu pour ses propriétés anti-âge, que l’enfant a insisté pour utiliser, selon elle.

“Cette éruption cutanée durait depuis si longtemps et était si intense qu’elle prendra probablement au moins un mois, voire plus, pour se résorber totalement”, explique Jeffy. “Tout cela pour avoir essayé d’utiliser un produit anti-âge dont elle n’a pas besoin.”

Aujourd’hui, Jeffy et d’autres dermatologues tirent la sonnette d’alarme contre une industrie et une culture de la beauté qui imposent des produits inutiles et la peur du vieillissement aux enfants trop jeunes pour conduire.

“Ils ne comprennent pas la fonction de la peau et ne comprennent pas que ce n’est pas seulement ce mur contre lequel on peut lancer n’importe quoi”, dit Jeffy. “C’est une sorte de parole de raison – parole de leurs parents, parfois, parole de moi ou d’autres médecins – contre cette énorme industrie de la beauté et des médias sociaux.”

Pourquoi les enfants ne devraient pas utiliser de produits de soin conçus pour les adultes

Jeffy dit avoir vu des enfants utiliser jusqu’à huit produits chaque matin. Sur TIC Tacoù elle réalise des vidéos sur les dangers des soins de la peau pour adultes pour les enfants, elle a vu des routines allant jusqu’à 12 étapes.

Les ingrédients qui sont les principaux responsables des dommages causés à la peau des enfants, dit-elle, sont le rétinol, les acides exfoliants et les parfums, qui peuvent provoquer des irritations et le développement d’allergies de contact.

“Lorsque la barrière cutanée est endommagée par une irritation constante comme celle-ci, elle devient sèche”, explique Jeffy. “Il est plus sujet aux infections, aux éruptions cutanées et aux éruptions cutanées.” Elle ajoute que l’irritation rend également la barrière cutanée moins efficace pour protéger la peau des dommages environnementaux, comme les rayons ultraviolets ou la pollution.

Les dermatologues recommandent parfois des produits à base de rétinoïdes aux adolescents et aux préadolescents pour traiter une affection spécifique, comme l’acné ; cependant, ces décisions, dit Jeffy, sont évaluées par les professionnels de la santé par rapport à leurs inconvénients potentiels.

À des fins anti-âge, le rétinol n’est pas nécessaire pour ceux qui n’ont pas atteint la vingtaine, moment où le collagène commence à diminuer, Dr Danilo Del Campoun dermatologue à Chicago, dit.

“Si vous avez moins de 20 ans, il n’est jamais nécessaire de remplacer et d’essayer de générer du nouveau collagène d’un point de vue anti-âge”, dit-il. “Les preuves ne le montrent tout simplement pas, du moins pour le moment.”

Dr AnthoNew Rossi, dermatologue à New York, affirme que les seuls soins de la peau dont un enfant a besoin sont un nettoyant doux, une crème hydratante légère et un écran solaire. Si un enfant souffre d’une maladie qui doit être traitée avec des produits supplémentaires, il doit d’abord consulter un dermatologue certifié.

Rossi dit avoir entendu plusieurs parents dont les enfants ont demandé des soins anti-âge pour les vacances. Ironiquement, dit-il, les enfants ne semblent pas intéressés par la crème solaire, qui serait en réalité celle qui apporterait le plus de bienfaits anti-âge.

“Nous devrions vraiment promouvoir la protection solaire”, déclare Rossi. “Je dirais que si vous envisagez d’investir de l’argent dans les soins de la peau, c’est la façon de le faire, surtout pour les jeunes d’un groupe. Cela vous fera économiser des années en traitements anti-âge plus tard.”

Pourquoi les enfants sont-ils si obsédés par les soins de la peau ?

Jeffy attribue en grande partie aux médias sociaux la préoccupation des enfants pour les produits de soin de la peau et anti-âge. Elle dit également que la pandémie, qui a mis de nombreuses activités professionnelles et scolaires sur Zoom, a probablement également joué un rôle, puisque les gens sont désormais fréquemment confrontés à l’apparence de leur visage à l’écran.

Lorsque Jeffy demande à ses jeunes patients pourquoi ils insistent pour utiliser ces produits, elle dit que beaucoup d’entre eux répondent qu’ils aiment l’apparence des produits sur leur étagère, leur vanité ou près de leur évier.

“Ils sont sur les réseaux sociaux et exposés à un marketing très constant”, explique Jeffy. “Les soins de la peau et certaines de ces marques sont simplement devenues un symbole de statut social.”

Les dermatologues et les parents ne sont pas les seuls à avoir constaté l’emprise de l’industrie de la beauté sur les jeunes enfants. Les vidéos de filles inondant les magasins Sephora et dépensant des centaines de dollars en produits sont devenues virales, même des nounous partageant des histoires d’horreur d’enfants disposant d’un budget illimité pour faire du shopping de maquillage.

Del Campo dit que les enfants ont déjà beaucoup de choses à craindre. Les soins de la peau ne devraient pas en faire partie.

“Être un enfant est déjà assez difficile”, dit-il. “Ils ont encore tout ce dont ils doivent se soucier : les devoirs, l’école, les amis, la famille, le sommeil. Les soins de la peau devraient être l’un des fondements d’un comportement sain, et non quelque chose sur lequel ils devraient insister.”

